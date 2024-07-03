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  4. Fantezi itirafı gündem olmuştu! Ünlü sinema eleştirmeni Murat Tolga Şen Aslı Bekiroğlu'na böyle yüklendi! 'Yılın kötü film yıldızı...'

Fantezi itirafı gündem olmuştu! Ünlü sinema eleştirmeni Murat Tolga Şen Aslı Bekiroğlu'na böyle yüklendi! 'Yılın kötü film yıldızı...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.07.2024 14:55
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Son dönemde katıldığı bir programdaki fantezi itirafı ile uzun süre gündemde kalan Aslı Bekiroğlu bu defa ünlü sinema eleştirmeni Murat Tolga Şen tarafından topa tutuldu. Şen, sosyal medya hesabından kötü gişe filmlerinin ortak özelliğine değinerek Aslı Bekiroğlu'nu 'Yılın kötü film yıldızı' ilan etti.

Fantezi itirafı gündem olmuştu! Ünlü sinema eleştirmeni Murat Tolga Şen Aslı Bekiroğlu'na böyle yüklendi! 'Yılın kötü film yıldızı...'

Beni Böyle Sev, Adı Mutluluk, Gülümse Yeter, Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım, Sahte Balayı ve Ah Leyla Vah Kerem gibi birçok projede yer alan Aslı Bekiroğlu son dönemde fantezi itirafı ile gündem olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda Melis İşiten'in Zaten Şov programına konuk olan Aslı Bekiroğlu "abartılı olmadığı sürece her türlü fanteziye açığım" sözleriyle uzun süre konuşulmuştu.

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ASLI BEKİROĞLU'NU HEDEF ALDI

Ünlü sinema eleştirmeni Murat Tolga Şen, Aslı Bekiroğlu'nu hedef aldı. 'Kötü gişe filmlerinin ortak özelliği, belli başlı bir oyuncu kadrosuna sahip olmaları' diyen Şen, bu yılın kötü film yıldızı olarak Aslı Bekiroğlu'nu ilan etti.

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'ÜÇ FİLMDE OYNADI ÜÇÜ DE KÖTÜ'

Şen sözlerine şöyle devam etti; 'Şimdilik üç filmde oynadı ve üçü de birbirinden kötü. Bakın Temmuz ayı geldi, kimse sinemaya gitmiyor ama hala haftada 10 film vizyona giriyor!'

Express


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