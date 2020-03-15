Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol ayrıldı

Farah Zeynep Abdullah'ın ve Doğu Demirkol'un ilişkisi, ABD'deki film festivalinde başlamıştı. Aşkın ortaya çıkmasından birkaç hafta sonra da Mecidiyeköy'de objektiflere takılan ünlü çiftin, ilişkileri belgelenmişti.

Geçtiğimiz aralık ayında ilişki yaşamaya başlayan ve 3 aydır birlikte olan çift yollarını ayırdı. 10 gün önce yollarını ayırmaya karar veren iki ünlü isim, bundan sonra arkadaş kalacaklarını açıkladı.

Farah Zeynep Abdullah'ın, Demirkol ile ilişkisinden önce yine kendisi gibi oyuncu Ahmet Rıfat Şungar'la 2 yıllık bir ilişkisi vardı.

