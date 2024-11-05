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  4. Farkındalık yaratmak için semptomlarını anlattı! 'Utanmayın' diyerek uyardı... "Cinsel organımdan 10 cm kesildi"

Farkındalık yaratmak için semptomlarını anlattı! 'Utanmayın' diyerek uyardı... "Cinsel organımdan 10 cm kesildi"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
05.11.2024 11:44
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65 yaşındaki Patrick Howard, 2020'de belirli semptomları fark ettikten sonra penis kanserin yakalandığını öğrendi ve zor günler geçirdi. Nadir görülen bir rahatsızlık nedeniyle penisinin 10 santimini kaybeden Howard, hastalığın çok bilinmediğini vurgulayarak farkındalık yaratmak istediğini söyledi ve kendi hastalık sürecinden bahsetti. Erkeklerin durumu bir tabu olarak görmemesi gerektiğini belirten Howard, "Utanmayın" diyerek uyardı.

Farkındalık yaratmak için semptomlarını anlattı! 'Utanmayın' diyerek uyardı... "Cinsel organımdan 10 cm kesildi"

İngiltere'nin Liverpool şehrinde yaşayan 65 yaşındaki Patrick Howard isimli bir adam 2020 yılının Nisan ayında cinsel organında kızarıklık fark etti. Kaşıntının artması üzerine doktora giden Howard, doktorun cinsel organındaki kızarıkların önemsiz olduğunu belirtti. Ancak Howard'ın şikayetlerinin devam etmesi üzerine yenilenen doktor kontrollerinde insan papilloma virüsü (HPV) adı verilen, 'agresif' bir penis kanseri türüne neden olan ve son evreye kadar gidebilen bir sağlık sorununa sahip olduğunu doğruladı.

PENİSİNİN ÜÇTE İKİSİ ALINDI

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Kanser teşhisinin sonrasında penisinin üçte ikisinin alındığı bir ameliyat geçiren Howard, kemoterapi ve radyoterapi gördü. Birkaç ay içinde kanserde bir ilerleme olmaması üzerine PA Real Life'a konuşan Howard, "Penis kanserimin nedeni HPV ve çoğu insan hayatının bir noktasında HPV'ye yakalanıyor. İnsanların bu olasılığı bilmesi gerekiyor. Cinsel organımdan 10 cm kesildi. Zorlu bir tedavi süreci gördüm" dedi.

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Hastalığın özellikle 50 yaş üstü erkekleri etkilediği belirtilirken Howard'ın
kemoterapisi Ekim 2023'te bitti ve şu ana kadar yapılan düzenli taramalar olumlu. Penis kanserinin varlığından bile haberi olmadığını belirten Howard, "Penis kanserinin varlığından bile haberim yoktu. Bütün erkekler gidip muayene olmalı ve partnerlerini en başından itibaren bilgilendirmelidir. Eşim olmasa bunu başaramazdım. Erkekler konuşma konusunda beceriksizdir, ama kesinlikle en yakınlarınızla konuşun ve utanmayın." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
penis kanser
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