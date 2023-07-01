Farklı adrese götürmeye çalışan taksiciyi böyle görüntüledi! Polisi görünce... "Dur diyorum sana! Niye kaçıyorsun?"

İstanbul'da Sefaköy'e gitmek isteyen müşteriye taksici Beylikdüzü'ne gideceğini söyleyerek karşı çıkınca araç içinde tartışma çıktı. Tartışma anlarını müşteri cep telefonuyla görüntüledi.

YOLCUYU OTOBÜS DURAĞINA BIRAKMAYA ÇALIŞTI

Olay, dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, taksiye binerek Sefaköy'de bir adrese gitmek istedi. Taksici, Beylikdüzü yönüne gideceğini söyleyerek müşteriyi otobüs durağına bırakacağını belirtti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

TAKSİCİYİ ZORLA DURDURDU

Müşterinin "Dur diyorum sana" sözlerine rağmen durmayan taksi şoförü "Seni Sefaköy'e götürüyorum" diye cevap verdi. Müşteri iddiaya göre yol kenarındaki polislere şikayette bulundu. Fakat taksi şoförü polisin 'Dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etti.

"POLİSTEN NİYE KAÇIYORSUN?"

Müşterinin "Polisten niye kaçıyorsun?" sorusuna bir kez daha "Sefaköy'e götürüyorum seni" diye cevap veren şoför taksiyi sürmeye devam etti.

SONUNDA İSTEDİĞİ ADRESE BIRAKTI

Tartışma sonucu taksici, müşteriyi istediği adrese bıraktı.

Yaşananlar müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

(DHA)

