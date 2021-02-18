Farklı ülkelerde yaptığınızda utanmanıza neden olacak 9 işaret

Dünya genelinde birçok ülke kendine has özellikler sahiptir. Durum böyle olunca kendi ülkemizde rahatlıkla yaptığımız bazı hareketler diğer ülkelerde hoş karşılanmıyor. Farklı bir ülkeye seyahat ettiğinizde ayıplanmanıza neden olabilecek en ilginç davranışları sizler için araştırdık.
Japonya sınırları içerisinde bahşiş bırakmak, hoş görülmeyen bir davranıştır. Hatta adisyonların sonunda garsonların maaşını tam aldığını, dolayısıyla bahşişe ihtiyaçları olmadığını belirten notlar görmek de mümkündür.
Fransa sınırları içinde hesabı bölüşmek hoş karşılanmaz. Hatta Fransızların büyük bir bölümü para konusunun konuşulmasını istemez. Bu nedenle bizim ülkemizde görülen uzun hesap kavgalarını bu göremeyiz.
Yunanistan sınırları içerisinde el sallamak, bir tür merhabadansa “Yok, ben almayayım…” anlamına geliyor ve genellikle sorun çıkmasına neden oluyor.
Hindistan’da özellikle kamusal alanlarda karşı cinsten birine dokunmak ayıp olarak algılanır. Bu nedenle sokak ortasında el ele yürümek bile kültürel olarak kabul edilmez.
Eğer bir arkadaşınızın ya da tanımadığınız bir yabancının fotoğrafını izinsiz bir şekilde çekiyorsanız (Siz manzarayı çekmek isterken bir yabancı kareye dahil olmuş olabilir) bu durum büyük bir suç teşkil ediyor. Hatta öylesine ciddi bir suç ki çektiğiniz fotoğrafı sosyal medyada paylaşmak, 6 ay hapis cezasıyla ya da 136 bin 130 dolarlık bir cezayla sonuçlanabiliyor.
Uzun kuyrukları dünyanın hemen hemen her bölgesinde görebilirsiniz. Bizim ülkemizde de sıraya kaynak yapıldığında homurtular ve tartışmalar yükselebilir. Ancak Avustralya’da bu durumda daha ciddi tepkiler veriliyor.
Ülkemizde güç göstergesi olarak kullanılan bu harekete Avustralya, ABD, Britanya ve Kanada, Meksika, Güney Amerika'da “Facano” deniliyor ve cimri manasını taşıyor. Avustralya, Almanya'da “Beynin bileğinde duruyor” anlamına geliyor.
“Hepimiz kardeşiz, barış içinde yaşayalım” manasına gelen bu hareket ABD’de zafer işaretidir. İrlanda, Yeni Zelanda ve Britanya’da ise isyan anlamında kullanılır. Ülkemizde ise olaya biraz daha naif bakarsak rakamdır. İki rakamını anlatan bu işaret özellikle alkol sohbetlerinden sonra “Bu kaç” diye “Ben sarhoş değilim, düz çizgide yürüyorum bak" diyen sarhoş arkadaşlara gösterilir. Avustrulya’da ise bu işaret için özel bir paragraf atmak gerekiyor çünkü dümdüz hakarettir. Hatta Avusturulya’da bu hareketin direkt birine yapılması Türkler’in tabiriyle hareket çekmektir.
Singapur sınırları içerisinde kuşları beslemek ya da halka açık alanda sakız çiğnemek isterseniz yüklü miktarda para cezalarını da göze almanız gerekiyor.
Türkiye’de küfür olarak kabul edilen bu hareket Britanya, Kanada ve Avustralya'da çocuklara yapılan bir oyundur. Oyunun adı ise; “Burnunu Çaldım!”
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