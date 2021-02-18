Farklı ülkelerde yaptığınızda utanmanıza neden olacak 9 işaret

Dünya genelinde birçok ülke kendine has özellikler sahiptir. Durum böyle olunca kendi ülkemizde rahatlıkla yaptığımız bazı hareketler diğer ülkelerde hoş karşılanmıyor. Farklı bir ülkeye seyahat ettiğinizde ayıplanmanıza neden olabilecek en ilginç davranışları sizler için araştırdık.

JAPONYA’DA BAHŞİŞ BIRAKMAK

Japonya sınırları içerisinde bahşiş bırakmak, hoş görülmeyen bir davranıştır. Hatta adisyonların sonunda garsonların maaşını tam aldığını, dolayısıyla bahşişe ihtiyaçları olmadığını belirten notlar görmek de mümkündür.

FRANSA’DA HESABI BÖLÜŞMEK

Fransa sınırları içinde hesabı bölüşmek hoş karşılanmaz. Hatta Fransızların büyük bir bölümü para konusunun konuşulmasını istemez. Bu nedenle bizim ülkemizde görülen uzun hesap kavgalarını bu göremeyiz.

YUNANİSTAN’DA EL SALLAMAK

Yunanistan sınırları içerisinde el sallamak, bir tür merhabadansa “Yok, ben almayayım…” anlamına geliyor ve genellikle sorun çıkmasına neden oluyor.

HİNDİSTAN’DA KARŞI CİNSTEN BİR İNSANA DOKUNMAK

Hindistan’da özellikle kamusal alanlarda karşı cinsten birine dokunmak ayıp olarak algılanır. Bu nedenle sokak ortasında el ele yürümek bile kültürel olarak kabul edilmez.