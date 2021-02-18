Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Farklı ülkelerde yaptığınızda utanmanıza neden olacak 9 işaret

Farklı ülkelerde yaptığınızda utanmanıza neden olacak 9 işaret

Seray Üstün Seray Üstün 18.02.2021 09:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Farklı ülkelerde yaptığınızda utanmanıza neden olacak 9 işaret

Farklı ülkelere seyahat ettiğinizde asla yapmamanız gereken 9 davranışı öğrenmeye hazır mısınız?

Dünya genelinde birçok ülke kendine has özellikler sahiptir. Durum böyle olunca kendi ülkemizde rahatlıkla yaptığımız bazı hareketler diğer ülkelerde hoş karşılanmıyor. Farklı bir ülkeye seyahat ettiğinizde ayıplanmanıza neden olabilecek en ilginç davranışları sizler için araştırdık.

JAPONYA’DA BAHŞİŞ BIRAKMAK

japonya

Japonya sınırları içerisinde bahşiş bırakmak, hoş görülmeyen bir davranıştır. Hatta adisyonların sonunda garsonların maaşını tam aldığını, dolayısıyla bahşişe ihtiyaçları olmadığını belirten notlar görmek de mümkündür.

FRANSA’DA HESABI BÖLÜŞMEK

fransa

Fransa sınırları içinde hesabı bölüşmek hoş karşılanmaz. Hatta Fransızların büyük bir bölümü para konusunun konuşulmasını istemez. Bu nedenle bizim ülkemizde görülen uzun hesap kavgalarını bu göremeyiz.

YUNANİSTAN’DA EL SALLAMAK

yunanistan

Yunanistan sınırları içerisinde el sallamak, bir tür merhabadansa “Yok, ben almayayım…” anlamına geliyor ve genellikle sorun çıkmasına neden oluyor.

HİNDİSTAN’DA KARŞI CİNSTEN BİR İNSANA DOKUNMAK

hindistan

Hindistan’da özellikle kamusal alanlarda karşı cinsten birine dokunmak ayıp olarak algılanır. Bu nedenle sokak ortasında el ele yürümek bile kültürel olarak kabul edilmez.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NDE BAŞKASININDAN İZİNSİZ FOTOĞRAFINI ÇEKMEK

Eğer bir arkadaşınızın ya da tanımadığınız bir yabancının fotoğrafını izinsiz bir şekilde çekiyorsanız (Siz manzarayı çekmek isterken bir yabancı kareye dahil olmuş olabilir) bu durum büyük bir suç teşkil ediyor. Hatta öylesine ciddi bir suç ki çektiğiniz fotoğrafı sosyal medyada paylaşmak, 6 ay hapis cezasıyla ya da 136 bin 130 dolarlık bir cezayla sonuçlanabiliyor.

AVUSTRALYA’DA SIRAYA KAYNAK YAPMAK

FOTOĞRAF

Uzun kuyrukları dünyanın hemen hemen her bölgesinde görebilirsiniz. Bizim ülkemizde de sıraya kaynak yapıldığında homurtular ve tartışmalar yükselebilir. Ancak Avustralya’da bu durumda daha ciddi tepkiler veriliyor.

YUMRUK İŞARETİ

yumruk

Ülkemizde güç göstergesi olarak kullanılan bu harekete Avustralya, ABD, Britanya ve Kanada, Meksika, Güney Amerika'da “Facano” deniliyor ve cimri manasını taşıyor. Avustralya, Almanya'da “Beynin bileğinde duruyor” anlamına geliyor.

V İŞARETİ

barış v

“Hepimiz kardeşiz, barış içinde yaşayalım” manasına gelen bu hareket ABD’de zafer işaretidir. İrlanda, Yeni Zelanda ve Britanya’da ise isyan anlamında kullanılır. Ülkemizde ise olaya biraz daha naif bakarsak rakamdır. İki rakamını anlatan bu işaret özellikle alkol sohbetlerinden sonra “Bu kaç” diye “Ben sarhoş değilim, düz çizgide yürüyorum bak" diyen sarhoş arkadaşlara gösterilir. Avustrulya’da ise bu işaret için özel bir paragraf atmak gerekiyor çünkü dümdüz hakarettir. Hatta Avusturulya’da bu hareketin direkt birine yapılması Türkler’in tabiriyle hareket çekmektir.

SİNGAPUR’DA KUŞLARI BESLEMEK

KUŞ

Singapur sınırları içerisinde kuşları beslemek ya da halka açık alanda sakız çiğnemek isterseniz yüklü miktarda para cezalarını da göze almanız gerekiyor.

BONUS: BAŞPARMAK, İKİ PARMAK ARASINDA

nah işareti

Türkiye’de küfür olarak kabul edilen bu hareket Britanya, Kanada ve Avustralya'da çocuklara yapılan bir oyundur. Oyunun adı ise; “Burnunu Çaldım!”

Sizleri 1990’lı yıllara geri götürüyoruz! İşte o günleri anımsatan birbirinden nostaljik 10 çizimSizleri 1990’lı yıllara geri götürüyoruz! İşte o günleri anımsatan birbirinden nostaljik 10 çizim


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Burası ruhumu bulduğum yer' 'Burası ruhumu bulduğum yer'
Bu problemi ne kadar sürede çözebilirsiniz?Bu problemi ne kadar sürede çözebilirsiniz?
Kayalara oyulmuş tarihi buzdolapları!Kayalara oyulmuş tarihi buzdolapları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Çift katlı otobüsten lüks bir ev yarattılar

Çift katlı otobüsten lüks bir ev yarattılar

Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Sessiz sedasız değiştirdiler

Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Sessiz sedasız değiştirdiler

Naz Elmas öyle bir rolle dönüyor ki...

Naz Elmas öyle bir rolle dönüyor ki...

Herkes onu böyle hatırlıyor! Başkan olmak için imzayı attı

Herkes onu böyle hatırlıyor! Başkan olmak için imzayı attı

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'

Bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Dünyanın göbek deliği! Elmas ve yakutlarla dolu Mirny Çukuru

Dünyanın göbek deliği! Elmas ve yakutlarla dolu Mirny Çukuru

Çırılçıplak yatağa girdi: 'Hiç çekinmedim'

Çırılçıplak yatağa girdi: 'Hiç çekinmedim'

Geçmişle sıkıntısı bitmiyor! Peş peşe olay açıklamalar

Geçmişle sıkıntısı bitmiyor! Peş peşe olay açıklamalar

Diğer Haberler

Matematik sevenler iş başına! Bu problemi ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Bu problemi ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Sizleri 1990’lı yıllara geri götürüyoruz! İşte o günleri anımsatan birbirinden nostaljik 10 çizim

90’lı yıllarda çocuk olanların içini ısıtacak 10 çizim!

Çift katlı otobüs satın aldılar! Onu rüya gibi bir eve çevirdiler

Çift katlı otobüsten lüks bir ev yarattılar

Ataerkil kalelerin tek tek yıkıldığı toplumlar: Kadınların hakim olduğu 6 modern toplum!

Ataerkil düzenin sonu! Kadınların hakim olduğu 6 modern toplum

Masumlar Apartmanı ve EDHO yarışı... 16 Şubat 2021 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Reyting yarışında büyük mücadele!

TV yayın akışı 17 Şubat 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

17 Şubat 2021 Çarşamba: TV yayın akışı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.