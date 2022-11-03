Fast food lezzetlerini sofrasına taşımak isteyenler için airfryerda soğan halkası tarifi

Airfryerda yapacağınız soğan halkası tarifi hem sağlıklı olması hem enfes lezzeti ile sofralarınızı süsler. Pratik soğan halkası tarifi için dilerseniz dondurulmuş soğan halkası kullanabilirsiniz. İsterseniz soğan halkalarını evde kendiniz hazırlayarak daha lezzetli ve daha sağlıklı bir tarife de imza atabilirsiniz. Siz de bu fast food lezzetini sofralarınıza taşımak istiyorsanız işte karşınızda airfryerda en kolay soğan halkası tarifi!

Kaç Kişilik: 4 kişilik

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

MALZEMELER

2 adet kuru soğan

1 çay bardağı un

1 çay bardağı mısır nişastası

1 adet yumurta

200 ml (1 şişe) maden suyu

Yarım çay kaşığı tuz

2 su bardağı mısır gevreği

TARİF

Kuru soğanların kabuklarını güzelce soyun ve uç kısımlarını kesin.

İsterseniz kuru soğanları kabuklarını soyduktan sonra 30 dakika kadar suda bekletebilirsiniz. Böylece soğanın acı tadının çıkmasını sağlarsınız.

Suda beklettiğiniz soğanları yarım santimetre kalınlığındaki halkalar hâlinde dilimleyin.

Soğan dilimlerini elinizle halkalarına ayırın.

Derin bir kâsenin içerisine un ve nişastayı koyun.

Tek tek ayırdığınız soğan halkalarını un ve nişasta karışımına ekleyerek iyice bulayın. Daha sonra halkaların üzerindeki fazla unları silkeleyerek soğanları bir tabağa alın.

Soğan halkalarını buladığınız un ve nişastalı karışımının artan bölümüne bir adet yumurta kırın ve güzelce karıştırın.

Karışımın üzerine maden suyu ve tuzu ilave ederek pürüzsüz bir kıvam oluşana kadar karıştırın.

Mısır gevreklerini mutfak robotundan geçirerek geniş bir tabağa yayın. (Dilerseniz mısır gevreği yerine galeta unu da kullanabilirsiniz.)

Soğan halkalarını tek tek önce yumurtalı harca batırın. Ardından mısır gevreği ile her yeri örtülecek şekilde güzelce kaplayın.

Tüm soğan halkalarına aynı işlemi uyguladıktan sonra pişirme aşamasına geçin.

Pişirmek için airfryerı sebze modunda çalıştırarak iyice ısıtın.Hazırladığınız soğan halkalarını airfryerın sıcak haznesine tek sıra hâlinde dizin ve pişirmeye başlayın.

Pişirme işlemine başladıktan iki üç dakika sonra soğan halkalarını ters düz edin. Bu işlemi yaklaşık her iki dakikada bir uygulayarak soğan halkaları istediğiniz çıtırlığa gelene kadar tekrar edin.

Yaklaşık 10 dakika sonra kızarmış olan soğan halkalarını bir tabağa alarak servis edin.

Soğan halkalarını dilediğiniz soslar eşliğinde tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!