YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Fast food lezzetlerini sofrasına taşımak isteyenler için airfryerda soğan halkası tarifi

Fast food lezzetlerini sofrasına taşımak isteyenler için airfryerda soğan halkası tarifi

31.10.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fast food ürünlerinin en sevilen lezzetlerinden biri olan soğan halkası, yediden yetmişe herkesin severek tükettiği tariflerin başında gelir. Siz de sevdikleriniz için hazırlayacağınız evde soğan halkası tarifi ile herkesi şaşırtabilirsiniz. Airfryerda soğan halkası tarifini yağ kullanmadan dışı çıtır çıtır, içi yumuşak şekilde yapabilirsiniz. Üstelik bu basit soğan halkası tarifi oldukça lezzetli!

Fast food lezzetlerini sofrasına taşımak isteyenler için airfryerda soğan halkası tarifi

Airfryerda yapacağınız soğan halkası tarifi hem sağlıklı olması hem enfes lezzeti ile sofralarınızı süsler. Pratik soğan halkası tarifi için dilerseniz dondurulmuş soğan halkası kullanabilirsiniz. İsterseniz soğan halkalarını evde kendiniz hazırlayarak daha lezzetli ve daha sağlıklı bir tarife de imza atabilirsiniz. Siz de bu fast food lezzetini sofralarınıza taşımak istiyorsanız işte karşınızda airfryerda en kolay soğan halkası tarifi!

Kaç Kişilik: 4 kişilik

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

MALZEMELER

  • 2 adet kuru soğan
  • 1 çay bardağı un
  • 1 çay bardağı mısır nişastası
  • 1 adet yumurta
  • 200 ml (1 şişe) maden suyu
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 2 su bardağı mısır gevreği

TARİF

  • Kuru soğanların kabuklarını güzelce soyun ve uç kısımlarını kesin.
  • İsterseniz kuru soğanları kabuklarını soyduktan sonra 30 dakika kadar suda bekletebilirsiniz. Böylece soğanın acı tadının çıkmasını sağlarsınız.
  • Suda beklettiğiniz soğanları yarım santimetre kalınlığındaki halkalar hâlinde dilimleyin.
  • Soğan dilimlerini elinizle halkalarına ayırın.
  • Derin bir kâsenin içerisine un ve nişastayı koyun.
  • Tek tek ayırdığınız soğan halkalarını un ve nişasta karışımına ekleyerek iyice bulayın. Daha sonra halkaların üzerindeki fazla unları silkeleyerek soğanları bir tabağa alın.
  • Soğan halkalarını buladığınız un ve nişastalı karışımının artan bölümüne bir adet yumurta kırın ve güzelce karıştırın.
  • Karışımın üzerine maden suyu ve tuzu ilave ederek pürüzsüz bir kıvam oluşana kadar karıştırın.
  • Mısır gevreklerini mutfak robotundan geçirerek geniş bir tabağa yayın. (Dilerseniz mısır gevreği yerine galeta unu da kullanabilirsiniz.)
  • Soğan halkalarını tek tek önce yumurtalı harca batırın. Ardından mısır gevreği ile her yeri örtülecek şekilde güzelce kaplayın.
  • Tüm soğan halkalarına aynı işlemi uyguladıktan sonra pişirme aşamasına geçin.
  • Pişirmek için airfryerı sebze modunda çalıştırarak iyice ısıtın.Hazırladığınız soğan halkalarını airfryerın sıcak haznesine tek sıra hâlinde dizin ve pişirmeye başlayın.
  • Pişirme işlemine başladıktan iki üç dakika sonra soğan halkalarını ters düz edin. Bu işlemi yaklaşık her iki dakikada bir uygulayarak soğan halkaları istediğiniz çıtırlığa gelene kadar tekrar edin.
  • Yaklaşık 10 dakika sonra kızarmış olan soğan halkalarını bir tabağa alarak servis edin.
  • Soğan halkalarını dilediğiniz soslar eşliğinde tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!

Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak!

Yemeklerinize sağlık ve lezzet getirecek airfryer modellerini keşfetmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

İlginizi Çekebilir

Airfryer ile tatlı da yapabilirsiniz! İşte airfryerda sufle tarifi

Airfryer ile tatlı da yapabilirsiniz! İşte airfryerda sufle tarifi

Restoranlarda yemeye doyamadığınız o çıtır patatesi airfryerda yapmaya ne dersiniz?

Restoranlarda yemeye doyamadığınız o çıtır patatesi airfryerda yapmaya ne dersiniz?

 Lezzetinden parmaklarınızı yiyeceksiniz! İşte airfryerda kolayca yapabileceğiniz fajita tarifi

Lezzetinden parmaklarınızı yiyeceksiniz! İşte airfryerda kolayca yapabileceğiniz fajita tarifi

 Sebzeleri lezzetli hâle getiren tariflerde bugün! Airfryerda acılı karnabahar tarifi

Sebzeleri lezzetli hâle getiren tariflerde bugün! Airfryerda acılı karnabahar tarifi

 Yok böyle lezzet! Airfryerda kolayca yapabileceğiniz Akçaabat köfte tarifi

Yok böyle lezzet! Airfryerda kolayca yapabileceğiniz Akçaabat köfte tarifi
Anahtar Kelimeler:
soğan halkası tarifi fritöz soğan halkası yağsız fritöz burger king soğan halkası tarifi evde soğan halkası hazır soğan halkası nasıl kızartılır yoğurtlu soğan halkası soğan halkası yapılışı soğan halkasının içinde ne var hazır soğan halkası nasıl yapılır soğan halkası tarifi sodasız sodasız soğan halkası tarifi soğan halkası burger king nasıl yapılır tarifi tarif silke

İş birliği İçerikleri

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Hem iş seyahatinde hem tatillerde kullanabileceğiniz en iyi valiz setleri

Hem iş seyahatinde hem tatillerde kullanabileceğiniz en iyi valiz setleri

Giydiğiniz anda gençleşeceksiniz! Sezonun en sevilen hem şık hem havalı kolej ceket modelleri

Giydiğiniz anda gençleşeceksiniz! Sezonun en sevilen hem şık hem havalı kolej ceket modelleri

Giy çık rahatlığı sunan, her kombini tamamlayan en iyi sweatshirtler burada!

Giy çık rahatlığı sunan, her kombini tamamlayan en iyi sweatshirtler burada!

Her şeyi çantasında rahatça taşımak isteyenler için deri sırt çantası modelleri

Her şeyi çantasında rahatça taşımak isteyenler için deri sırt çantası modelleri

Şarjlı, darbeli fark etmeksizin her türlü matkabınızı taşıyabileceğiniz en iyi matkap çantası modelleri

Şarjlı, darbeli fark etmeksizin her türlü matkabınızı taşıyabileceğiniz en iyi matkap çantası modelleri

Tümünü Gör
Şarjlı, darbeli fark etmeksizin her türlü matkabınızı taşıyabileceğiniz en iyi matkap çantası modelleri

Şarjlı, darbeli fark etmeksizin her türlü matkabınızı taşıyabileceğiniz en iyi matkap çantası modelleri

Ped kullanmak istemeyenlere regl dönemlerini daha rahat geçirmelerini sağlayacak tampon önerileri

Ped kullanmak istemeyenlere regl dönemlerini daha rahat geçirmelerini sağlayacak tampon önerileri

Dakikalar içinde buzlu hâlinden eser kalmayacak! En iyi eritme tepsilerini keşfedin

Dakikalar içinde buzlu hâlinden eser kalmayacak! En iyi eritme tepsilerini keşfedin

Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırmıştı! Duygu Özaslan'ın çok beğenilen o elbisesine alternatifler

Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırmıştı! Duygu Özaslan'ın çok beğenilen o elbisesine alternatifler

Sosyal medya fenomenleri bunları kullanıyor! Bir kez kullandıktan sonra vazgeçilmeziniz olacak

Sosyal medya fenomenleri bunları kullanıyor! Bir kez kullandıktan sonra vazgeçilmeziniz olacak

Bu da olur mu demeyin? İşte airfryerda patates kroket tarifi!

Bu da olur mu demeyin? İşte airfryerda patates kroket tarifi!

Tümünü Gör
Bu da olur mu demeyin? İşte airfryerda patates kroket tarifi!

Bu da olur mu demeyin? İşte airfryerda patates kroket tarifi!

Valiz hazırlamak dert olmaktan çıkacak! Minik tüyoları ve yardımcı ürünleri keşfedin

Valiz hazırlamak dert olmaktan çıkacak! Minik tüyoları ve yardımcı ürünleri keşfedin

Başka bir boyutta film keyfine ne dersiniz? İşte en iyi 3D gözlükler

Başka bir boyutta film keyfine ne dersiniz? İşte en iyi 3D gözlükler

Beyni koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor, kansere kalkan oluyor! Faydaları saymakla bitmeyen en iyi cevizler

Beyni koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor, kansere kalkan oluyor! Faydaları saymakla bitmeyen en iyi cevizler

Sizi hem dış etkenlerden koruyacak hem de güvenliğinizi sağlayacak en iyi motor montları

Sizi hem dış etkenlerden koruyacak hem de güvenliğinizi sağlayacak en iyi motor montları

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Hem iş seyahatinde hem tatillerde kullanabileceğiniz en iyi valiz setleri

Hem iş seyahatinde hem tatillerde kullanabileceğiniz en iyi valiz setleri

Giydiğiniz anda gençleşeceksiniz! Sezonun en sevilen hem şık hem havalı kolej ceket modelleri

Giydiğiniz anda gençleşeceksiniz! Sezonun en sevilen hem şık hem havalı kolej ceket modelleri

Giy çık rahatlığı sunan, her kombini tamamlayan en iyi sweatshirtler burada!

Giy çık rahatlığı sunan, her kombini tamamlayan en iyi sweatshirtler burada!

Her şeyi çantasında rahatça taşımak isteyenler için deri sırt çantası modelleri

Her şeyi çantasında rahatça taşımak isteyenler için deri sırt çantası modelleri

Şarjlı, darbeli fark etmeksizin her türlü matkabınızı taşıyabileceğiniz en iyi matkap çantası modelleri

Şarjlı, darbeli fark etmeksizin her türlü matkabınızı taşıyabileceğiniz en iyi matkap çantası modelleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

‘Bugün ne pişirsem’ diye soranlar için en doyurucu tarifler! 3 Kasım yemek menüsü

‘Bugün ne pişirsem’ diye soranlar için en doyurucu tarifler! 3 Kasım yemek menüsü

Herkes tarifini isteyecek: Beşamel soslu tavuk tarifi! Beşamel soslu tavuk nasıl yapılır?

Herkes tarifini isteyecek: Beşamel soslu tavuk tarifi

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için hafif ve doyurucu tarifler! 2 Kasım yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için hafif ve doyurucu tarifler! 2 Kasım yemek menüsü

Klasik patates salatalarını unutturur! Alman usulü patates salatası tarifi

Klasik salataları unutturur! Alman usulü patates salatası

Bu tarif yedikçe yedirir: Nefis pesto sos tarifi! Evde pesto sos nasıl yapılır?

Bu tarif yedikçe yedirir: Nefis pesto sos tarifi

Parmak yedirten lezzet: Nefis siron tarifi! Siron nasıl yapılır?

Parmak yedirten lezzet: Nefis siron tarifi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.