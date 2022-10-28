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Fast food restoranlarında yemeye doyamadığınız çıtır patates kızartmasını airfryer ile kolayca yapın

27.10.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok kişi, airfryer patates kızartmasının çok lezzetli olduğundan bahsediyor. Yağsız kızartma yapma konusunda uzman olan bu cihazla yemek pişirmek çok kolay gibi görünse de belli bir tarife uymak gerekiyor. Airfryer ile ev ahalisinin yemeye doyamayacağı çıtır çıtır patates kızartmaları yapmak istiyorsanız hazırladığımız tarif tam size göre!

Fast food restoranlarında yemeye doyamadığınız çıtır patates kızartmasını airfryer ile kolayca yapın

Patates kızartması, sabah kahvaltılarından akşam yemeklerine kadar birçok öğünde keyifle tüketilen yemeklerden biri. Hele bir de airfryer'da pişti mi tadından yenmez! Airfryer patates kızartması tarifini uygulayarak az yağlı ama leziz yemekler hazırlayabilirsiniz. Hem hızlı hem kolay bir şekilde hazırlanmış, dışı çıtır, içi yumuşacık kızartmalar yapmak bu cihazlarla çok kolay ama nasıl? Gelin, bu sorunun cevabına beraber bakalım.

Kaç kişilik: 4 kişilik

Hazırlanma süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

MALZEMELER

  • 1,2 kg patates
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz

TARİF

  • Airfryer patates kızartması tarifine başlamadan önce patateslerin dış kabuklarını yıkayın ve onları doğramaya hazır hâle getirin.
  • Patatesleri ister bıçakla ister Fransız kızartma kesicisi gibi yardımcı aparatlar kullanarak doğrayın. Patates dilimlerinin hemen hemen eşit kalınlıkta olmasına dikkat edin. Dilimlerin sekiz milimetre kalınlığını geçmemesine dikkat edebilirsiniz.
  • Doğradığınız patatesleri temiz suyun içerisine koyarak 30 dakika kadar bekletin. Patatesler doğrandıktan sonra bekletilirken içerisinde yer alan nişastayı kaybeder. Dolayısıyla piştiğinde yumuşak bir hâl alarak istenen lezzeti vermeyebilir. Bunu önlemek için patatesleri suda bekletebilirsiniz. İsterseniz suyun içerisine birkaç damla sirke koyabilirsiniz.
  • Patatesleri sudan çıkardıktan sonra kâğıt havlu üzerine koyun ve böylece patateslerin suyunun süzülmesini sağlayın.
  • Kuruduktan sonra patatesleri geniş bir kaba koyarak üzerine zeytinyağını ekleyin. İyice karıştırıp kaptaki dilimlerin eşit bir şekilde yağlanmasını sağlayın.
  • Airfryer'ı 160 santigrat derece sıcaklığa getirerek hazır hâlde bekletin. Cihaz bu sıcaklığa ulaştıktan sonra yağladığınız patatesleri airfryer pişirme kabına yerleştirin.
  • Airfryer'ın zamanlayıcı özelliği varsa zamanlayıcısını 16 dakikaya ayarlayın ve cihazı çalıştırın.
  • 16 dakika dolduktan sonra cihaz uyarı verir ve zamanlayıcı durur. Bu noktada patatesleri pişirme kabıyla beraber cihazdan çıkarın.
  • Pişirme kabını biraz sallayın ve böylece patateslerin yer değiştirmesini sağlayın.
  • Bu işlem sonrasından cihazı 180 santigrat dereceye ayarlayın ve 6 dakika sonra duracak şekilde çalıştırın.
  • Süre dolunca patatesleri tekrar çıkarın, pişirme kabıyla beraber sallayın ve patateslerin tekrar yer değiştirmesine izin verin.
  • Bu adımdan sonra patatesleri altı dakika daha pişirebilir, ardından airfryer'ı kapatabilirsiniz. Artık patatesleriniz servise hazır!
  • Patatesler sıcakken üzerine ister tuz ekleyin ister ketçap veya başka bir sos ilave edin, tercih size kalmış. Afiyet olsun!

Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak!

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