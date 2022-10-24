Airfryerda kolay ve pratik şekilde yapabileceğiniz orijinal Akçaabat köfte tarifi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde oldukça meşhur, yiyenlerin müptelası olduğu Akçaabat köftesini evinizde de yapabilirsiniz. Oldukça kolay temin edebileceğiniz malzemelerle çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz Akçaabat köfteleri airfryerda yapabilirsiniz. Lezzeti ile damak çatlatan, hazırlanışı çok kolay orijinal Akçaabat köfte tarifini sizlerle paylaşıyoruz. İşte, airfryer köfte tarifinin tüm püf noktaları…
Yemeklerinize sağlık ve lezzet getirecek airfryer modellerini keşfetmek için buraya tıklayın.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.