Airfryerda kolay ve pratik şekilde yapabileceğiniz orijinal Akçaabat köfte tarifi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde oldukça meşhur, yiyenlerin müptelası olduğu Akçaabat köftesini evinizde de yapabilirsiniz. Oldukça kolay temin edebileceğiniz malzemelerle çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz Akçaabat köfteleri airfryerda yapabilirsiniz. Lezzeti ile damak çatlatan, hazırlanışı çok kolay orijinal Akçaabat köfte tarifini sizlerle paylaşıyoruz. İşte, airfryer köfte tarifinin tüm püf noktaları…

MALZEMELER 1500 gram yağsız dana döş kıyma

300 gram iç yağ (Çember yağı olarak da bilinir.)

300 gram bayat ekmek içi

6-7 diş orta boy sarımsak

Tuz

1/2 çay bardağı sade maden suyu

TARİF Akçaabat köfte tarifi için ilk önce yağsız dana kıyma ve iç yağı kıyma makinesinde çektirin. Daha sonra ekmek içi ve kabuğu soyulmuş sarımsakları kıymaya ekleyip kıyma makinesinden tekrar geçirin.

Çektiğiniz kıymalı harca tuz da ekleyerek tezgâhın üzerinde 10-15 dakika kadar iyice yoğurun.

Akçaabat köftenin püf noktalarından ilki, kıymalı harcı güzelce yoğurarak malzemelerin birbiri ile iyice karışmasını sağlamak. İyice yoğrulmuş köftenin tadı da bir o kadar lezzetli olacağından bu adım önemli.

Kıvam almaya başlayan köfte harcına sade maden suyunu ekleyerek yoğurmaya devam edin. Akçaabat köftenin püf noktalarından bir diğeri ise köfte harcına maden suyu koymak. Maden suyu sayesinde köfteler hem daha yumuşak hem daha lezzetli olacak.

Birkaç dakika daha yoğurduktan sonra kıvam alan köfte harcından ufak bir parça koparın. Kıymalı harçtan kopardığınız parça, tel tel bir görünüm aldıysa ideal kıvama gelmiş sayılır.

Bir kabın içine koyduğunuz su ile elinizi ıslatarak hazırladığınız köfte harcından avuç içi boyutunda küçük parçalar koparıp hafif yassı şekil verin.

Ne ince ne de kalın boyutta köfteler yapmanız gerekiyor. Bu malzemeler ile aşağı yukarı 50 köfte elde edebilirsiniz.

Bir sonraki adım olarak yaptığınız köfteleri bir tepsi içerisine yerleştirip üzerini streç film ile kapatarak birkaç saat dolapta dinlendirin.

Dolapta dinlenen Akçaabat köfteleri çıkarın, airfryer pişirme sepetine yerleştirip üzerine sıvı yağ gezdirin. 10 dakika süre ayarlayarak köfteleri pişmeye bırakın.

Dilerseniz köftenin yanında domates, biber gibi sebzeler közleyerek lezzetli bir tabak hazırlayabilirsiniz.

Eğer köftelerin hepsini pişirmek istemiyorsanız buzlukta bir saklama kabı içerisine koyarak kalanları saklayabilirsiniz.