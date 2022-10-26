Sebzeleri lezzetli hâle getiren tariflerde bugün! Airfryerda acılı karnabahar tarifi

Mutfakta hayatınızı kolaylaştıran bazı cihazlar, zamandan tasarruf etmenizi sağlarken aynı zamanda daha sağlıklı beslenmenize de destek olur. Airfryer ise yemek pişirme konusunda tüm ihtiyaçlarınızı en iyi ve en pratik şekilde karşılar. Karnabahar tarifini Airfryerda denedikten sonra onu asla sofranızdan eksik etmeyeceksiniz. İşte yağsız, besleyici ve enfes lezzetiyle Airfryerda acılı karnabahar tarifi!
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