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Sebzeleri lezzetli hâle getiren tariflerde bugün! Airfryerda acılı karnabahar tarifi

25.10.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mutfağında sebze ile yapılan birçok yemek tarifi bulunur. Özellikle kış aylarının vazgeçilmez sebzelerinden biri olan karnabahar hem lezzeti hem sağlıklı içeriğiyle sofraları şenlendirir. Peki, birçok farklı tarifi bulunan karnabaharı bir de Airfryerda yapmayı denediniz mi? Airfryerda hazırlanan, dışı çıtır çıtır içi yumuşak karnabahar tarifini yediden yetmişe herkes çok sevecek!

Sebzeleri lezzetli hâle getiren tariflerde bugün! Airfryerda acılı karnabahar tarifi
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Kaç porsiyon 1
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 19dk
Kalori/Porsiyon 112kal

Mutfakta hayatınızı kolaylaştıran bazı cihazlar, zamandan tasarruf etmenizi sağlarken aynı zamanda daha sağlıklı beslenmenize de destek olur. Airfryer ise yemek pişirme konusunda tüm ihtiyaçlarınızı en iyi ve en pratik şekilde karşılar. Karnabahar tarifini Airfryerda denedikten sonra onu asla sofranızdan eksik etmeyeceksiniz. İşte yağsız, besleyici ve enfes lezzetiyle Airfryerda acılı karnabahar tarifi!

MALZEMELER

  • 1 adet küçük boy karnabahar
  • 1 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı mısır unu
  • 1 tatlı kaşığı sirke
  • 1 yemek kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber
  • 1 çay kaşığı toz kişniş
  • 1 avuç taze nane
  • 2 yemek kaşığı ketçap
  • 2 yemek kaşığı soya sosu
  • 1 tatlı kaşığı acı sos (İsteğe göre miktarı azaltıp çoğaltılabilir.)

TARİF

  • İyice yıkadığınız karnabaharları daha kolay ve daha çabuk pişmesi için küçük parçalar hâlinde ayırın.
  • Geniş bir tencereye su koyup içerisine tuz ilave edin ve kaynayana kadar bekleyin.
  • Kaynayan suyun içerisine karnabaharları atıp 4-5 dakika kadar haşlayın.
  • Sarımsakları rendeleyin ve üzerine bir tutam tuz ekleyerek güzelce ezin.
  • Haşlanan karnabaharları süzgece koyup suyunun tamamen süzülmesi için kenara alın.
  • Derince bir kâsenin içerisine sıvı yağ, ezilmiş sarımsak, un, mısır unu, tuz, toz kırmızıbiber, toz kişniş, soya sosu, ketçap ve sirkeyi ekleyerek bir harç elde edene kadar malzemeleri karıştırın.
  • Airfryerı sebze moduna getirip çalıştırın ve cihazın ısınmasını bekleyin.
  • Süzdüğünüz karnabaharları kâğıt havlu yardımı ile iyice kurulayın.
  • Kuruladığınız karnabaharları daha önceden hazırladığınız harcın içerisine ekleyin. Karnabaharların her yeri harca bulanana kadar karıştırın.
  • Airfryerın sıcak haznesine harca buladığınız karnabaharları güzelce dizin ve hazneyi kapatın.
  • Airfryerın süre tuşunu kullanarak cihazı 15 dakikaya ayarlayın.
  • İlk 5 dakika geçtikten sonra karnabaharları ters düz edin.
  • Karnabaharların tüm yüzeyleri kızarmış bir renk alana kadar sebzeleri pişirmeye devam edin.
  • Karnabaharların tüm yüzeyi piştikten sonra sebzeleri geniş bir servis tabağına alın.
  • Küçük küçük doğradığınız taze nane yapraklarını karnabaharların üzerine serpiştirerek yemeği süsleyebilirsiniz.
  • Çıtır çıtır acılı karnabaharı dilerseniz sevdiğiniz soslar eşliğinde de servis edebilirsiniz.

Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak!

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