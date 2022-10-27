Klasik tariflerden sıkılmış olanlar için airfryerda kolayca yapılacak orijinal fajita tarifi

Airfryerda pilavdan haşlamalara, et yemeklerinden ızgaralara kadar hemen her tarif; oldukça pratik ve hızlı bir şekilde hazırlanabiliyor. Siz de mutfakta çok vakit harcamadan lezzetli ve klasiklerin dışında bir yemek hazırlamak istiyorsanız dünya mutfağından tarifleri airfryerda pişirmeyi deneyebilirsiniz. Hazırlayabileceğiniz tariflerden biri olan fajitayı çabucak yapabilir, bu eşsiz lezzete sofranızda yer verebilirsiniz.
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