Klasik tariflerden sıkılmış olanlar için airfryerda kolayca yapılacak orijinal fajita tarifi

Airfryerda pilavdan haşlamalara, et yemeklerinden ızgaralara kadar hemen her tarif; oldukça pratik ve hızlı bir şekilde hazırlanabiliyor. Siz de mutfakta çok vakit harcamadan lezzetli ve klasiklerin dışında bir yemek hazırlamak istiyorsanız dünya mutfağından tarifleri airfryerda pişirmeyi deneyebilirsiniz. Hazırlayabileceğiniz tariflerden biri olan fajitayı çabucak yapabilir, bu eşsiz lezzete sofranızda yer verebilirsiniz.

MALZEMELER EKŞİ KREMA SOSU İÇİN

3 çorba kaşığı süzme yoğurt

Yarım paket krema

Yarım limonun suyu

Tuz

GUACAMOLE SOSU İÇİN:

1 adet olgunlaşmış avokado

3 dal yeşilsoğanın yalnızca beyaz (baş) bölümü

1 adet yeşilbiber

Yarım limonun suyu

Tuz

Karabiber

FAJİTA İÇİN:

2 adet renkli Kaliforniya biberi

2 adet Şili biberi

3 adet yeşilbiber

4-5 adet mantar

2 diş sarımsak

400-500 gram iki parça bonfile et

Tortilla ekmeği

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Sarımsak tozu

TARİF Süt, krema ve tuzu küçük bir kâseye alarak iyice karıştırın.

Karışımın içine limon suyunu ilave ederek karıştırmaya devam edin.

Hazırladığınız ekşi krema sosunu buzdolabına koyun.

Guacamole sosu için yeşilsoğanları çok ince bir şekilde kıyın.

1 adet biberin çekirdeklerini temizleyin ve biberi incecik doğrayın.

Avokadoyu uygun bir kâseye alın ve çatal yardımıyla ezin.

Avokadonun üzerine biber, yeşilsoğan, tuz ve karabiberi ekleyin ve tüm malzemeler özdeşleşene kadar karıştırın.

Hazırladığınız guacamole sosunu buzdolabına koyun.

Bütün biberleri közlemek için airfryera yerleştirin.

Cihazı 200 derece 6-7 dakika pişirme süresine ayarlayın.

2-3 dakika sonra airfryerı açın ve biberleri ters düz edin.

Hâlâ sıcak olan makinenin içine mantar ve sarımsakları da yerleştirerek 6 dakika pişirin.

Közlediğiniz biberlerin kabuklarını soyun ve çekirdeklerini temizleyerek jülyen şekilde doğrayın.

Mantar ve sarımsakları da doğrayarak bütün sebzeleri bir tabağın içine koyun.

Bonfile etleri yaklaşık 1,5-2 cm kalınlığında parçalara ayırın.

Etlerin dış yüzeylerine biraz sıvı yağ sürün ve tuz, karabiber, sarımsak tozu serpin.

Etleri 200 dereceye ayarlamış olduğunuz airfryera yerleştirerek 6 dakika pişirin. İsteğinize bağlı cihazın et pişirme programından da yararlanabilirsiniz.

Pişen etleri ince ince doğrayarak önceden hazırlamış olduğunuz sebzelerle güzelce karıştırın.

Damak tadınıza göre karışımın üzerine tuz ve istediğiniz baharatları ilave ederek tekrar karıştırın.

Malzemeleri airfryerın kapasitesine göre birkaç parçaya ayırarak her bir parçayı airfryerda 1-2 dakika da birlikte pişirin. (Bu tür yağlı yemekler için özel üretilen airfryer kaplarını kullanabilirsiniz.)

Fajitayı tortilla ekmeği ve soslarla birlikte servis edin.