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  4. Fatih Altaylı'dan Barış Pehlivan yorumu! 'Yasal değil' diyerek belirtti: "Hiçbir anormallik yok"

Fatih Altaylı'dan Barış Pehlivan yorumu! 'Yasal değil' diyerek belirtti: "Hiçbir anormallik yok"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
29.01.2025 09:26
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Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Barış Pehlivan hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Altaylı, herhangi birinin sesini kaydedip yayınlamanın yasal olmadığının altını çizdiği açıklamasında, "Bu soruşturmanın açılmasında hiçbir yanlış taraf yok." ifadelerinde bulundu.

Fatih Altaylı'dan Barış Pehlivan yorumu! 'Yasal değil' diyerek belirtti: "Hiçbir anormallik yok"

Başsavcılıkça, Halk TV yayınında, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayınladığının ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin tespit edilmesi üzerine gazeteci Barış Pehlivan dün tutuklandı. Gazeteci Fatih Altaylı ise Pehlivan hakkında değerlendirmede bulundu. Altaylı, Pehlivan hakkında soruşturma başlatılmasında herhangi bir yanlış taraf olmadığını belirtti.

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ALTAYLI'DAN PEHLİVAN YORUMU

Fatih Altaylı yaptığı değerlendirmede şu ifadelerde bulundu:

"Barış Pehlivan bilirkişi ile bir telefon görüşmesi yapmış daha sonra da bunu Halk TV’deki programında yayınladı. Bununla ilgili de daha sonra bir soruşturma açıldı. Bu soruşturma ilgili kişinin yani bu meşhur bilirkişinin şikayeti üzerine açılmış olması gerekiyor. Çünkü bu şikayete bağlı bir suç bildiğimiz kadarıyla kanunda yazdığı kadarıyla… Bu soruşturmanın açılmasında hiçbir yanlış taraf yok.

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"ŞİKAYETÇİ OLMA HAKKI VAR"

Şu açıdan söylüyorum. Herhangi birinin sesini bilgisi dışında ve izni dışında kaydedip ve yine izni dışında yayınlamak yasal olarak doğru olmayan bir iş. O yüzden de bu kişinin ‘kardeşim bana haber vermedin. Benden izin almadın. Bu konuştuklarımızı yayınlayamazsın’ diye şikayetçi olma hakkı var.

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"HİÇBİR ANORMALLİK YOK"

Bu şikayete dayalı olarak da elbette ki Barış Pehlivan’ın ya da bu işi yapan her kimse sen ya da ben ifadeye çağırılabiliriz savcılık tarafından şikayete bağlı olarak. Bu yüzden Barış Pehlivan’ın şikayet edilmesi ve arkasından da bu şikayetle ilgili ifade vermeye çağrılmasında hiçbir anormallik yok."

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Barış Pehlivan ile birlikte Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ile sunucu Seda Selek de gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Halk TV Bilirkişi Fatih Altaylı soruşturma Barış Pehlivan
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