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Fatih Altaylı'dan canlı yayında uyuyakalan Celal Şengör'e: Uykunuzu aldınız mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 23:41 | Son Güncelleme

Gazeteci Fatih Altaylı'nın sunuculuğunu yaptığı Teke Tek isimli programın konuğu olarak ağırlanan Celal Şengör'ün canlı yayın esnasında uyuyakalması medyanın gündemine oturdu.

Fatih Altaylı'dan canlı yayında uyuyakalan Celal Şengör'e: Uykunuzu aldınız mı?

Habertürk TV'de sunuculuğunu Fatih Altaylı'nın yaptığı Teke Tek Özel isimli programa Prof.Dr.Celal Şengör ve Tarihçi Prof.Dr.İlber Ortaylı katıldı ve ''salgınların tarihi'' konusunda düşüncelerini paylaştı. Programının konuğu olarak ağırlanan Celal Şengör'ün canlı yayın gerçekleşirken uyuyakalması hem ekran başındaki izleyicilerin hem de sunucunun dikkatinden kaçmadı.

Tarihçi Prof.İlber Ortaylı konu hakkında izleyicileri bilgilendirdiği esnada Celal Şengör'ün gözlerinin kapanmasının akabinde sunucu Fatih Altaylı, sessizliğini bozarak "İlber Abi bir nokta koysan, Celal uyuyacak şimdi" şeklinde ifadelere yer verdi.

İlber Ortaylı'nın "Evet, ben keseyim isterseniz çünkü çok uzadı" sözleriyle karşılık vermesinin üzerine Celal Şengör, "Hocam siz konuşun ben sizi ilgiyle dinliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Fatih Altaylı, Şengör'ün uyanmasının ardından "Uykunuzu aldınız mı Celal Bey" diye sordu. Şengör ise "Ben İlber Bey'i ilgiyle dinliyordum aslında" diye yanıt verdi.

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