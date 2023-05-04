MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fatih Erbakan'ın 'Zina suç sayılsın' paylaşımı tepki topladı! Mustafa Sandal'ın yanıtı gündem oldu

Fatih Erbakan'ın 'Zina suç sayılsın' paylaşımı tepki topladı! Mustafa Sandal'ın yanıtı gündem oldu

04.05.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye adım adım seçimlere gidiyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için çalışmalarını hızlandıran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. "Zinanın suç sayılması için Milli Görüş, Meclis'e" diyen Erbakan'ın paylaşımı tepki topladı. Tepki gösterenler arasında sanatçı Mustafa Sandal da bulunuyor. Sandal'ın paylaşıma yönelik kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

Fatih Erbakan'ın 'Zina suç sayılsın' paylaşımı tepki topladı! Mustafa Sandal'ın yanıtı gündem oldu

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere az bir süre kaldı. Siyasi partiler ve ittifaklar seçim çalışmalarını hızlandırırken seçimlerle ilgili Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım tepki çekti. Paylaşımda "Zinanın suç sayılması için Milli Görüş, Meclis'e" ifadesine yer verildi.

thumbs_b_c_3f30f94a024b5b8c68b27c2a24ae71dc

SANDAL'DAN ERBAKAN'IN PAYLAŞIMINA TEPKİ

Söz konusu paylaşıma sanatçı Mustafa Sandal da tepki gösterdi. Sandal paylaşımında "Peki, 'Bir kereden bir şey olmaz' ve 'Çocuğun rızası vardı' diyenler hangi kategoriye girecek?" ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_25196357558b703d999de6a8bb271041

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sandal'ın paylaşıma yönelik kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Geçen yıl 4500 TL'ye kiraladığı arabanın şimdiki kirasını duyunca şoke olduGeçen yıl 4500 TL'ye kiraladığı arabanın şimdiki kirasını duyunca şoke oldu
O sahnede inanılmaz hata! Gündem olduO sahnede inanılmaz hata! Gündem oldu
Konuşanlar'a Murda'nın çocuk itirafı damga vurdu! ''Evlenmedin ama çocuğun var''Konuşanlar'a Murda'nın çocuk itirafı damga vurdu! ''Evlenmedin ama çocuğun var''
Anahtar Kelimeler:
seçim Mustafa Sandal Fatih Erbakan sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

'Seçimi zora soktu' diyerek 10 gün kala oy oranlarını paylaştı

'Seçimi zora soktu' diyerek 10 gün kala oy oranlarını paylaştı

Bakan Soylu’dan çok konuşulacak 6’lı Masa çıkışı: ‘Elimizde ses kaseti var!’

Bakan Soylu’dan çok konuşulacak 6’lı Masa çıkışı: ‘Elimizde ses kaseti var!’

Seçimlere günler kala Muharrem İnce'den CHP'ye flaş çağrı!

Seçimlere günler kala Muharrem İnce'den CHP'ye flaş çağrı!

Son halini paylaştı! "Kaç günüm var bilmiyorum"

Son halini paylaştı! "Kaç günüm var bilmiyorum"

Meedo'nun ailesi geri adım atmadı! Bomba şart...

Meedo'nun ailesi geri adım atmadı! Bomba şart...

Altında çifte rekor! İslam Memiş yatırımcıları böyle uyardı

Altında çifte rekor! İslam Memiş yatırımcıları böyle uyardı

İlginizi Çekebilir

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...

Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.