Fatih Erbakan'ın 'Zina suç sayılsın' paylaşımı tepki topladı! Mustafa Sandal'ın yanıtı gündem oldu

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere az bir süre kaldı. Siyasi partiler ve ittifaklar seçim çalışmalarını hızlandırırken seçimlerle ilgili Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım tepki çekti. Paylaşımda "Zinanın suç sayılması için Milli Görüş, Meclis'e" ifadesine yer verildi.
Söz konusu paylaşıma sanatçı Mustafa Sandal da tepki gösterdi. Sandal paylaşımında "Peki, 'Bir kereden bir şey olmaz' ve 'Çocuğun rızası vardı' diyenler hangi kategoriye girecek?" ifadelerini kullandı.
Zinanın suç sayılması için #MilliGörüşMeclise pic.twitter.com/YgAxDQ4DsD— Dr. Fatih Erbakan (@ErbakanFatih) May 3, 2023
Sandal'ın paylaşıma yönelik kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.