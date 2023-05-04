Fatih Erbakan'ın 'Zina suç sayılsın' paylaşımı tepki topladı! Mustafa Sandal'ın yanıtı gündem oldu

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere az bir süre kaldı. Siyasi partiler ve ittifaklar seçim çalışmalarını hızlandırırken seçimlerle ilgili Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım tepki çekti. Paylaşımda "Zinanın suç sayılması için Milli Görüş, Meclis'e" ifadesine yer verildi.

SANDAL'DAN ERBAKAN'IN PAYLAŞIMINA TEPKİ

Söz konusu paylaşıma sanatçı Mustafa Sandal da tepki gösterdi. Sandal paylaşımında "Peki, 'Bir kereden bir şey olmaz' ve 'Çocuğun rızası vardı' diyenler hangi kategoriye girecek?" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sandal'ın paylaşıma yönelik kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

