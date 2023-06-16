Fatih Portakal'dan zehir zemberek sözler! Canlı yayında adeta açtı ağzını yumdu gözünü: "Ayıptır! Özür dilemeniz gerekiyor"

Gazeteci Fatih Portakal, canlı yayında gelen yorumları okudu. "6 kişi birleşip bir kişiyi yenemediler. Kameraların önünde hala daha bunun muhasebesini yapmıyorlar" diye gelen yorum sonrası değerlendirmelerde bulunan Portakal, Millet İttifakı için çok sert ifadeler kullandı. Seçimlerde istenilen sonucun alınmamasının bir açıklaması bir bedeli olması gerektiğini savunan Portakal, 6'lı masayı oluşturan liderlere seslendi. Portakal, "Ayıptır. Çok ayıptır. Çünkü bu insanları hüsrana uğrattınız, umutsuz bıraktınız. 6 lider çıkıp kameralar önünde değişim isteyen insanlara, seçmene hesap vermeniz gerekiyor" dedi.

"ÇIKIP ÖZÜR DİLEMENİZ GEREKİYOR"

Portakal şöyle konuştu;

"Sayın liderler siz ittifak olarak bu başarısızlığın muhasebesinin yapıp kamuoyuyla paylaşacak mısınız? Zannetmiyorum. Zaten şimdiye kadar olsa yapardınız. Ama yapmanız gerekiyor. İttifak olarak çıkıp kameralar önünde özür dilemeniz gerekiyor.

'AYIPTIR. ÇOK AYIPTIR"

'Biz seçmeni mutlu edemedik. Onu hüsrana uğrattık. Başarıyı elde edemedik. Biz özür diliyoruz. Yaptığımız hatalar da bunlar...' diye çıkıp kameralar önünde bunun açıklamasını yapmanız gerekiyor. Ama adım gibi eminim onu da yapmayacaksınız. Ayıptır. Çok ayıptır. Çünkü bu insanları hüsrana uğrattınız, umutsuz bıraktınız. 6 lider çıkıp kameralar önünde değişim isteyen insanlara, seçmene hesap vermeniz gerekiyor.

"BU DA SİZE DERT OLSUN"

Demokrasi budur aslında. Eğer gerçekten demokrasiyi istiyor, demokrasiye inanıyorsunuz. Bu da size dert olsun. Olsun mu olsun"