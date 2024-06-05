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Fatih Portakal'ın 'Akşener' yorumu gündem oldu! 'AK Parti' iddiası için "Yok artık, o kadar da değil" demişti

05.06.2024 12:54
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Dün gazeteci Fatih Portakal canlı yayında Meral Akşener için ilginç bir yorumda bulunmuştu. Bunun üzerine bugün gelen sürpriz Akşener-Erdoğan görüşmesi haberi dikkat çekti. Portakal ile reji arasında geçen diyalogda Akşener'in AK Parti'ye gideceği iddiası dile getirilmişti.

Fatih Portakal'ın 'Akşener' yorumu gündem oldu! 'AK Parti' iddiası için "Yok artık, o kadar da değil" demişti

Sürpriz görüşme bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i saat 17.00'de kabul edecek. Bu gelişme kulisleri hareketlendirirken dün de Fatih Portakal'dan canlı yayında dikkat çeken bir Meral Akşener yorumu gelmişti.

"YOK ARTIK! O KADAR DA DEĞİL"

Sözcü TV ana haber bülteninde konuşan Fatih Portakal, Akşener'in siyasete geri dönme olasılığını gündeme getirirken rejiyle arasında geçen diyalog da dikkat çekmişti. İşte Portakal'ın o konuşması:

asdas

“Meral Hanım’ı siyaset sahnesinde görebilir miyiz ne diyorsunuz? Yani bir 6 ay sonra 8 ay sonra… Rejiden bir ses geldi: ‘AK Parti’de görebiliriz’ Yok artık! O kadar da değil ya.

"SİYASET HER ŞEYE GEBE, ŞAŞIRTMIYOR"

AK Parti Milletvekili olarak görüyormuş… Yok canım o kadar da değil. Abartmayın siz de arkadaşlar ya. Ama tabii siyaset her şeye gebe. Hiçbir şey şaşırtmıyor. Sizi de şaşırtmıyor, beni de şaşırtmıyor.”

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener arasında sürpriz görüşme! Gözler Beştepe'de... Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener arasında sürpriz görüşme! Gözler Beştepe'de...
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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fatih portakal Meral Akşener
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