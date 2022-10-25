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Fatih’te kadın cinayeti! Eşini sokak ortasında katletti

25.10.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih’te kan donduran bir kadın cinayeti yaşandı. Sokak ortasında silahla vurulan 34 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise olay yerinden bir araçla kaçarak kayıplara karıştı. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis ekipleri, katil zanlısının öldürülen kadının eşi olduğu bilgisine ulaştı. İşte olayın detayları...

Fatih’te kadın cinayeti! Eşini sokak ortasında katletti

Dehşete düşüren olay, dün Fatih Sümbülefendi Mahallesi’nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 yaşındaki Emine C., kaldırımda yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kadın, kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan kişi bir araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşlar, ağır yaralanan kadının yardımına koştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Emine C.’yi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralanan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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KATİL ZANLISI KOCA HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede incelemelerini gerçekleştirerek görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Çevredeki kişiler, silahlı saldırganın öldürülen kadının eşi Levent C. olduğunu ifade etti. Polis ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

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