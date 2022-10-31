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Fatih'te kan donduran olay! Parçalara ayrılmış ceset bulundu...

31.10.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşandı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, apartman dairesinde parçalara ayrılmış şekilde bir ceset buldu. Polis olaya ilişkin çalışma başlatırken, kimliği belirlenemeyen ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fatih'te kan donduran olay! Parçalara ayrılmış ceset bulundu...

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, saat 16.30'da Kocamustafapaşa Mahallesi İzci Türk Sokak'ta bir apartmana geldi. Yapılan incelemede apartmanda bir dairede parçalara ayrılmış ceset bulundu. Çevrede güvenlik önleminin alınmasının ardından olay yeri inceleme polisleri ve savcı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayı aydınlatmak için çalışmalara başlayan polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip, görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Henüz kimliği tespit edilemeyen cesedin otopsinin ardından kime ait olduğunun tespit edilebileceği öğrenildi.

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"CESETLER PARÇALARA AYRILMIŞ"

Mahalle sakini Kürşat Cebeci, "Ben burada misafirim yeni geldim. Buraya geldiğimde polisler vardı. İddiaya göre 1 hafta önce burada öldürülen bir adamın cesedi bulunmuş. Cesedin parçalara ayrıldığını söylüyorlar, ne kadar doğru bilmiyorum. Kim olduğunu, yaşını bilmiyorum. Cenaze aracı geldi, cesedi götürdüler, olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını yapmışlar. Yaşlı biri olduğunu duydum" dedi. (DHA)

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Fatih ceset

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