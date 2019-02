Fatih Terim'den Kulüpler Birliği'ne gönderme! 'Hakemler insandır, hata yapabilir'

Taraftarı önünde Trabzonspor’u 3-1 mağlup eden Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Diagne’nin penaltı kullanmasıyla ilgili sorulan soruya “Diagne oynarsa o atar penaltıları. Oynamazsa başkaları atar. Diagne varsa attırırız” ifadesini kullanarak cevap veren Terim, takımın ortaya koyduğu futbolla ilgili olarak, “Trabzonspor’un oyun planıyla ilgili yaptığımız analizde, Ndiaye ve Belhanda’yı defansın önündeki boşlukta top almak için görevlendirdik. Böyle bir analiz yapıp görsel olarak seyrettirmiştik. Oyun planımız içinde ikisinin Diagne’ye yaklaşması vardı. Bunu bugün çok büyük oranda uyguladılar. Gol pozisyonu ürettiler, hazırladılar, attılar. Bu görevde göreceğiz bundan böyle. Bu maçta daha bir rahat oldu” dedi.

"BİZİM İDDİAMIZ HER ZAMAN DEVAM EDİYOR"

Galatasaray’ın her kulvarda kupaları kazanmak için iddiasının olduğunu söyleyen Fatih Terim, “Galatasaray’ın hiçbir zaman bulunan kupalardan ya da şampiyonluk iddiasından vazgeçtiği söylenemez. Her zaman bütün mevcut hedefleri kazanmak için sahaya çıkar. Dün 14 maç vardı, iddiamız vardı. Bugün 13 maç kaldı ve iddiamız var. Hakemler de insandır, hata yapabilir. Ben 10 maç ceza yerken, “Schalke’ye de başarılar faksı gönderselerdi” dedim 3 maç yedim, diğerinden 7 maç ceza yedim. Bugün girdiğimiz pozisyonların, oynadığımız futbolun hakkını vermek lazım. Yoksa bize ve takımıma haksızlık olur. 14 tane şut atmışız, 7’si isabetli. 3 puanı hedeflemek başka bir şey, 3 puanı almak başka bir şey. Trabzonspor her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahip. Oyuncularım çok pozisyona girdi, onları da tebrik ediyorum” açıklamasını yaptı.