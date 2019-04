Fatih Terim: Futbolcular derbiden çok etkilendi

Maç içinde çok sinirlenmesiyle ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayarak sözlerine başlayan Terim, “Diagne’yle alakalı değil genel bir durumdu. Kızdım ama herkese kızdım. Esasında çok da kızmamam lazım ama ciddiyetten uzaklaştıkları zaman hoşlanmadığım bir durum oluyor. Diagne’yle alakası yok. Geçen hafta Diagne, bir önceki haftaya göre iyiydi, bu hafta da geçen haftaya göre iyiydi. Gol atması için alındı ve atınca bizim için çok önemli oluyor. İkinci yarının başından itibaren başlayan kendisinden daha iyi pozisyondaki kişiye pas vermeme durumu devam etti. 11’e 10 kalınca farklı bir senaryoyla oynamanız gerekiyor. Böyle bir durumda oyunu koparacak skoru yakalamanız gerekiyor. Atacağınız 1 gol durumu değiştirebilir. Her dakika pozisyona girmeye başlamıştık ve bunun genelinde gol gelmeyince kızdım. Çeşitli pozisyonlarımız var ama geriye düşüp çabuk reaksiyon gösterdik. 1-1’e getirdikten sonra daha iyi oynamaya başladık. 11’e 10 senaryosunu demek ki çalışmamız lazım. Ancak paylaşmam gereken bir şey var, derbiden sonra bugünkü 3 puanı alabilmek çok önemliydi bizim için. Gerek antrenmanlarda gerek kampta gerekse sahada ve maç öncesi, bütün oyuncularımız kafalarında birçok sorunla geldi. Biz oradan yara ve sorunla çıktık. Oyuncuları bir hayli etkiledi. Hiçbir Galatasaraylının ve benim oyunculara bir şey demeye hakkımız yok. Her an her şeyi yapabilecek, iyi bir Kayserispor’la oynadık. Bu 3 puan inşallah bizi tedavi edecek bir 3 puan olur umarım. Böyle bakınca oyunculara da hak veriyorum. Bu durumu Galatasaraylıların da hoş görmesi gerekir. Bugün oyunun net hakimi olan taraf Galatasaray’dı. Memnunum 3 puanı aldığımız için. İnşallah bu sıkıntı da geride kalmıştır. Ayrıca Yuto’nun uzun zaman sonra ilk kez maça çıktığını düşünürsek, Feghouli’nin sakatlığına rağmen oynadığını düşünürsek, Emre Akbaba ve cezadan dönen Marcao’yu da düşünürsek, bu 3 puanı daha iyi anlayabiliriz. Beni sevindiren şey takımımın vazgeçmemesiydi” ifadelerini kullandı.