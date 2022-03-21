Fatih Terim’in kızı Buse Terim ifade verdi! 3 yıl hapsi isteniyor

Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı markasının logosu yüzünden iş insanıyla davalık oldu. Buse Terim markasını 2013 yılında tescil ettirdi ancak İbrahim Salman, bir süre önce Terim'in kendisine ait olan logoyu kullanarak tanıtım yapmaya başladığı iddiasıyla mahkemeye gitti. Salman, kendisine ait markasını izinsiz kullanarak haksız rekabet oluşturduğu iddiasıyla Buse Terim Bahçekapılı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bahçekapılı ise iddiaları reddederek tespit davası açtı.

FATİH TERİM'İN KIZI İFADE VERDİ

Geçtiğimiz günlerde olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Buse Terim Bahçekapılı hakkında, marka hakkını ihlal suçundan dava açıldı. Sabah'ın haberine göre; iddianamede, Salman'ın sahibi olduğu firmanın internet sitelerinde ve sosyal medya hesabında müştekiye ait markanın izin almaksızın ticari amaçlı marka hakkını ihlal suçunun unsurlarını oluşturduğu ifade edildi. 3 yıla kadar hapis cezası istenen Terim, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

KÖTÜ NİYETLİ SUÇLAMASI

Salman'ın iddialarının gerçeğe aykırı ve kötü niyetli olduğunu belirten Buse Terim Bahçekapılı ifadesinde şunları söyledi: "Ben, 'Shop' ibaresini markasal olarak kullanmıyorum. Tarafıma ait markamın tescilli simgesi olan B işareti, bu markaya ait satış mecrası olan internet sitesinde 'B'nin devamına, İngilizce'de mağaza anlamına gelen shop kelimesi eklenerek kullanılmaktadır. İnternette faaliyet gösteren ve online satış yapan yüzbinlerce sitede alışveriş için online satış amacıyla shop ibaresi kullanılmaktadır."

