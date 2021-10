Fatih Terim: İyi bir takımla oynayacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve oyunculardan Alpaslan Öztürk açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol'un kendisi hakkında "Kurt hoca" sözlerine de yanıt verdi.

ALPASLAN ÖZTÜRK'ÜN AÇIKLAMALARI

Basın toplantısında konuşan Alpaslan Öztürk "Hocam sağ olsun forma şansı veriyor. Performansımdan memnunum ama hocama sormak lazım. Mutluyum, Galatasaray'da olmaktan mutluyum, Fatih Hocamla birlikte çalışma fırsatını elde ettiğim için mutluyum. Hocam ne zaman görev verirse ben her zaman hazırım." dedi.

"Lokomotiv Moskova'nın en tehlikeli oyuncusu kim?" sorunu yanıtlayan Alpaslan Öztürk "Lokomotiv takımının lider oyuncusu ya da oyuncuları bizi pek ilgilendirmiyor. Biz burada bu maçı kazanmak için geldik. Kim oynarsa oynasın güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İyi bir rakip, Avrupa deneyimleri olan bir takım. Güzel bir maç olacağını umuyorum, seyircilere de keyif verir inşallah." ifadelerini kullandı.

RAKİP HOCAYA CEVAP VERDİ

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol'un kendisine "Kurt teknik adam" demesinin hatırlatılması üzerine Terim "Tilki, kurt! Bakalım, öyle gidiyoruz. Gisdol'ün benim hakkımdaki düşünceleri için teşekkür ederim. Kendisine başarılar diliyorum. Yeni bir takım, yeni bir hoca. Almanya'dan tanıyorum kendisini. Hoca değişiklikleri takımlara pozitif yansır. O da gelir gelmez takımdaki değişiklikleri bir maç da oynasa yapmıştır. Biz izlediğimizde ufak tefek değişikliklerin sinyallerini gördük. Başarılar diliyorum, iyi bir hoca. Schalke dahil birçok takımda çalıştı. Kolaylıklar diliyorum. Kurt hocadan kasıt olarak herhalde tecrübeli demek istemiştir. Akıllı ve tecrübeli demiştir. Kendisi de Almanya'da bayağı çalışan bir hoca. Köln'de, Stuttgart'ta, Hoffenheim'da, Schalke'de çalıştı. O da iyi bir hoca." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI

Oyunda büyük değişiklikler olmayacağını söyleyen Fatih Terim "Oyunumuzda muhakkak ki küçük dokunuşlar olacaktır ama buyük bir değişiklik kimse beklemesin. Çünkü oynamak istediğimiz bir oyun var, bunun üzerinde ısrarla devam ediyoruz. Zaman zaman çok başarılı oluyoruz, zaman zaman hatalarımız oluyor. Ancak bu oyun anlayışımız devam edecektir. Gisdol de aynı şeyi söylemiş bizim için. Oyun anlayışımız aynen devam edecek." dedi.

"LOKOMOTIV İLE YABANCI DEĞİLİZ"

Lokomotiv Moskova ile ilgili konuşan Terim "Lokomotiv Moskova ile yabancı değiliz. Şampiyonlar Ligi'nde zaman zaman karşılaşıyoruz. Biz orada yeniyoruz, onlar burada yeniyor bazen tam tersi oluyor. Stadın ilk açılışında da biz vardık. Analizimize göre Lokomotiv, hoca değişikliğine uğradı bizim maçtan önce. Bu sene de bazen oynayacağımız takımlarda bizden önce hoca değişikliği oluyor. İyi bir takım, iyi oyuncuları var. Bulunduğu yerden daha iyi bir ileride olacaktır kısa zaman içinde. İyi bir takım olduğunu göreceksiniz. Oyuncularıma iyi ve ciddi bir takımla oynayacağımızı söyledim." ifadelerini kullandı.

"KAZANIRSAK ÇIKARIZ"

Gruptaki durumlarını değerlendiren Fatih Terim "Muhakkak ki kendi liginizde oynadığınızla Avrupa'da oynadığınız farklı oluyor. Seviye de güçler de farklı oluyor. Bazı değişiklikler, bazı küçük oynayışlar takım üzerinde olabiliyor. 4 puanla biz öndeyiz, 3-2-1 diye herkesin iddialı olduğu bir sıralama var. 3. maçı oynayacağız, bir 3 daha var. Kaybetmememiz halinde -ki kazandığımızda çok büyük bir avantaj kazanırız- Lokomotiv'in iddiası bir hayli geriye düşebilir. 2 tane evimizde oynayacağımız maç olacak. Bu grubu hep Şampiyonlar Ligi grubu olarak belirttiğim için her şey olabilir demektir. Her rakibimize de çok büyük saygı duyuyoruz. Duymalıyız da hepsi büyük kulüpler, biz de öyleyiz, özellikle Avrupa'da. Kazanmanın bizi çok öne götüreceği, kaybetmemenin bir avantaj sağlayacağı açık. Kaybedersek de Lokomotiv'i devreye alacağız, o da devrede olacak. Biraz karışacak. Marsilya - Lazio maçında ne olacağını bilmiyoruz. Ne gelirse gelsin ilk gün söylediğim şeyi tekrarlıyorum; bu grup her şeye açık, burada her şey olabilir. Kimse hiçbir şeyden kopmadı henüz. Herkesin iddiası var. Sonuna kadar da böyle gidecek. Eğer kazanırsak yarın, ocak ayını görürüz diye düşünüyorum. Aksi takdirde diğer maçlarda kazanmaktan başka çare olmayan maçlarımız olabilir. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Gerek Marsilya gerek Lazio maçlarını iyi oynadık." açıklamasını yaptı.

"MUSTAFA MUHAMMED'DEN MEMNUNUM"

Mustafa Muhammed ile ilgili konuşan Fatih Terim "Bütün arkadaşlarımızı kullanmaya çalışıyoruz. 17 maç oynamışız. Geçmişteki takım sayısının yarı devresini oynamışız. Kolay değil, her oyuncuya ihtiyacımız var. Hiç kimseyi kaybetme niyetinde değiliz. Muhakkak ki kararımı verdim forvet için, çoktan karar verdim. Fazla eksiğimiz yok, Arda ve Sacha eksiğimiz var. 17 maçta herhangi bir yumuşak doku sakatlığı yaşamamak, ağır bir sakatlık yaşamamak da atletik performans ekibimize, doktor Yener İnce'ye teşekkür etmemizi gerektiriyor. 3 günde bir maçlar, seyehatler, yüksek rakımlı yerler, kar yağışı başladı az önce... Bizim maçımız yarın 22'de saat 6 buçuğa gidiyor şu an. Neden o saatte oynatılıyor, onu da anlamam. 5 buçukta oynuyor bugün Spartak, biz yarın 10'da oynuyoruz. Erken oynamak daha doğru değil mi? Biz kendi federasyonumuza bazen bir şeyler söylüyoruz ama UEFA'ya da söyleyeyim böyle bir mantığı da pek anlamış değilim. Forvetlerimizi kazanmak çok kolay olmadı. Böyle devam etmeliler. Henüz istediğimiz kıvamda değiller. Onlar her dakika gol atabilen oyuncular. Onlara o kadar güveniyorum ki ben, daha iyi olmalarını bekliyorum. Mustafa da gol ve goller atıyor. Attıkça da ocak ayındaki düşüncemiz zaten o zaman net ortaya çıkar. Daha zamanımız var. O niyetle bir Mustafa'yı izledik, izlettik, aldık. Mümkün mertebe hepsine şans vermeye çalışıyorum. Bir oyun anlayışı içinde hepsine şans veremiyoruz bazen. Herhangi bir moral bozukluğu yaşamadan konsantre olmaları hoşuma gidiyor. İyi gidiyor Mustafa, memnunum." dedi.