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Fatih Terim, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.07.2020 20:17 | Son Güncelleme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Liderlik yarışından kopmamak isteyen Galatasaray, Trabzonspor karşısında sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK"

Fatih Terim, "Trabzonspor bu sezon gerek ligde gerekse kupada iyi işler yapan bir takım. Kolay bir maç olmayacak. Kritik bir maç ama hep bunu ifade ediyorum, önemli olan bizim sahada ne yaptığımız.Geçen haftaki maça göre -1'iz. Henry ile vedalaştık... Son iki seneyi 4 kupayla tamamlamış müthiş özverili, sonsuz inandığım bir takımım var." dedi.

"OLMASAYDI İYİYDİ..."

Fatih Terim, "(Onyekuru'nun ayrılığı) Futbolda her an, her saniye çok şey değişebilir. Bu da onlardan biri, yapacak bir şeyimiz yok. Kendisinde emeğimiz var, onun da bizde emeği var. Evladımız gibidir. Kendisine teşekkür ettik. Olmasaydı iyiydi ama üstüne konuşmanın da anlamı yok." ifadelerini kullandı.

"KRİTİK BİR MAÇ"

Fatih Terim, "Kritik bir maç. Bizim ne yaptığımız önemli. Kimin ne yaptığı, ne beklediği bizim için önemli değil. Sahada ne yaptığımız önemli olan. Muhakkak sakatlarımız cezalarımız ile ilgili bahane, bir sebep göstermiyoruz ama bu da bizim bir gerçeğimiz." dedi.

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