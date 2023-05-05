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Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında, nereli? 2. Sayfa'nın konuğu Fatih Ürek şarkıları ve oynadığı filmler

05.05.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Ürek 5 Mayıs 2023 Cuma günü 2. . Sayfa'ya konuk oldu. Yıllardır müzik camiasında yer alan Fatih Ürek'in hayat hikayesi pek çok kişi tarafından merak edildi. Ünlü isim şarkılarının yanı sıra kıyafetiyle de adından söz ettirdi. Peki Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, 2. Sayfa'nın konuğu Fatih Ürek'in şarkıları ve oynadığı filmler...

Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında, nereli? 2. Sayfa'nın konuğu Fatih Ürek şarkıları ve oynadığı filmler

Fatih Ürek, bugün 2. Sayfa programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile magazin gündemini değerlendirdi. 'Hadi Hadi', 'Sus', 'Tak Tak', 'Hayde', 'Sallaya Sallaya' gibi seslendirdiği şarkılarla bilinen ünlü isim vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Fatih Ürek'in biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2. Sayfa programının konuğu Fatih Ürek'in hayatı, biyografisi, şarkı ve filmleri...

2. Sayfa konuğu Fatih Ürek kimdir?

FATİH ÜREK KİMDİR?


Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 yılında Erzurum’da doğmuştur. Küçük yaşlarından itibaren oyunculuk kariyeri için çalışmış ve 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatro’sunda figüranlık yapmıştır. 20’li yaşlarına kadar tiyatro ile meşgul olan Ürek, tiyatroyu bırakarak mobilyacıda çalışmaya başlamıştır. Yaşamının belli bir döneminde Taylan Gazinosu’nda çalışarak ses sanatçısı olmuş ve ‘Yaktı yaktı’ eseri ile ilk albümünü çıkarmıştır. Ünlü isimler ile birlikte çalışan ses sanatçısı, Bülent Ersoy’un ‘Sefam Olsun’ adlı eserini yeniden seslendirerek farklı bşir yorum katmıştır. Fatih Ürek, 1997 yılında Fred Çakmaktaş karakterini canlandırarak izleyicinin beğenisini toplamıştır. 2008 yılında ‘Hadi hadi’ ve ‘sus’ şarkılarıyla zirveyi görürken, ‘Hayde’ albümü ile birlikte bu zirveyi devam ettirmiştir. Şimdilerde yayımlanmaya devam eden ‘Gelinim mutfakta’, ‘kuaförüm sensin’ gibi yarışmamalar jüri olarak rol almıştır.

2. Sayfa konuğu Fatih Ürek kimdir?

2 SAYFA'NIN KONUĞU FATİH ÜREK'İN ŞARKILARI

Hadi Hadi
Tak Tak
Seni Yakacaklar Benim Yerime
Sus
Hayde
Üçyüz Beşyüz
Sallaya Sallaya
Havam Yerinde
Fıkır Fıkır
Gül Döktüm Yollarına
Bak Güzele
Doyamadan Aşkına
İnat
Depresyondayım
Penaltı ve Gol
Sen İki Gözümsün

FATİH ÜREK'İN OYNADIĞI FİLMLER

Reyting Hamdi - (1995-2003)
Beyaz Show - (1996) (Konuk)
Şeytanın Pabucu - (2008)
Genco - (2008) - Ses Sanatçısı (42. bölüm)
Neredesin Firuze - (2004)
Güldür Güldür Show - (2014) (Konuk)
Arkadaşım Hoşgeldin - (2014) (Konuk)
Bu Tarz Benim - (2014)
Gelinim Mutfakta (2018-2020) - Sunucu
Jet Sosyete - (2019) - Kendisi (44. bölüm, konuk)
Kuaförüm Sensin - (2020) - Jüri
Menajerimi Ara - (2021) - Kendisi (41. bölüm, konuk)

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