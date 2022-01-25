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Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını manevi kızı ve yeğenine bıraktı

25.01.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Fatma Girik, koronavirüse bağlı viral zatürre nedeniyle dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Girik'in vasiyetnamesini hazırladığı ortaya çıktı.

Oyuncu Fatma Girik’in vasiyetnamesini hazırladığı ve mal varlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı’ya bıraktığı ortaya çıktı. Yeşilçam’ın yıldız isimlerinden Fatma Girik, mirasını kardeşi Müyesser Turan’ın kızı Ahu Turanlı’ya bırakacak. Özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalışan Turanlı, bebekliğinden bugüne teyzesinin göz bebeği.

Son Dakika! Fatma Girik'in cenaze töreni ilgili önemli gelişmeSon Dakika! Fatma Girik'in cenaze töreni ilgili önemli gelişme

KORUYUCU AİLESİ OLDU

YeniÇağ'da yer alan habere göre; Girik’in yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan koruyucu aile olarak yanına aldığı manevi kızı Ahu’ya da mirasından pay ayırdığı öğrenildi.

SON FOTOĞRAFINI YEĞENİ PAYLAŞMIŞTI

Yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Girik'in son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı. Turanlı paylaşımına; "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu düşmüştü.

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MEMDUH'A KAVUŞACAĞIM

Fatma Girik'in ölüm haberi sonrası usta oyuncunun ölümle ilgili söylediği sözler gündem oldu. Girik "Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh’a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin" demişti.

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GÜLRİZ SURURİ GİBİ SESSİZ SEDASIZ ÇEKİP GİTMEK İSTİYORUM

Fatma Girik ölümünden sonra nasıl bir cenaze töreni istediğini de söylemişti. Girik açıklamasında “Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum” ifadesini kullanmıştı.

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Fatma Girik
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