MAGAZİN

Fatma Girik yeniden hastaneye kaldırıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.02.2019 13:52 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta oyuncu Fatma Girik, tekrar hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu gözlenen Girik’in neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Fatma Girik yeniden hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam’ın efsane ismi Fatma Girik, geçtiğimiz gün Bodrum’daki evinde rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tedavinin ardından taburcu edilerek ambulansla evine götürülen Girik, bugün yeniden ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Torba Mahallesi’nde yaşamını sürdüren usta oyuncu Fatma Girik, geçtiğimiz gün evinde fenalaşarak düşmüştü. 76 yaşındaki Girik, bakıcılarının haber vermesi üzerine evine gelen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılmış, daha sonra taburcu edilmişti.

fatma-girik2_7400469

Bugün tekrar ambulansla hastaneye getirilen Girik'in kontrol amaçlı geldiği öğrenildi. Ambulansla acil servisten giriş yapan Girik “Güzel mi görünüyorum, aşık mı oldunuz bana” diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi. Kontrol amaçlı geldiğini söyleyen Girik, “Ağrılarım var o yüzden geldim hastaneye” dedi.


Duyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymişDuyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymiş
Ünlü tiyatro oyuncusu Erdoğan Sıcak hastaneye kaldırıldıÜnlü tiyatro oyuncusu Erdoğan Sıcak hastaneye kaldırıldı
Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatma Girik hastane

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

NYT: 'Bir kurşun' ile tehdit etti

NYT: 'Bir kurşun' ile tehdit etti

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var

Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var

Flaş gelişme! Adaylıktan çekildi

Flaş gelişme! Adaylıktan çekildi

İran’ın 40 yıllık gücü

İran’ın 40 yıllık gücü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe'den boşanma açıklaması

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe'den boşanma açıklaması

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
vay be. zamanın elinden kimse kurtulamıyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hadise'den Alice Müzikali paylaşımı: 'Sözümü tuttum Enis'

Hadise'den Alice Müzikali paylaşımı: 'Sözümü tuttum Enis'

Aleyna'ya Uludağ vizesi çıktı!

Kapısından giremiyordu! Artık konser veriyor

Ünlü tiyatro oyuncusu Erdoğan Sıcak hastaneye kaldırıldı

Ünlü tiyatro oyuncusu Erdoğan Sıcak hastaneye kaldırıldı

Sinem Umaş'tan yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Necmi Yapıcı ve eşinden sıra dışı kutlama

Necmi Yapıcı ve eşinden sıra dışı kutlama

Defne Samyeli ve kızı Deren Talu’ya o diziden teklif gitmiş!

Anne kıza dizi teklifi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.