Fatma Girik yeniden hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam’ın efsane ismi Fatma Girik, geçtiğimiz gün Bodrum’daki evinde rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tedavinin ardından taburcu edilerek ambulansla evine götürülen Girik, bugün yeniden ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Torba Mahallesi’nde yaşamını sürdüren usta oyuncu Fatma Girik, geçtiğimiz gün evinde fenalaşarak düşmüştü. 76 yaşındaki Girik, bakıcılarının haber vermesi üzerine evine gelen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılmış, daha sonra taburcu edilmişti.

Bugün tekrar ambulansla hastaneye getirilen Girik'in kontrol amaçlı geldiği öğrenildi. Ambulansla acil servisten giriş yapan Girik “Güzel mi görünüyorum, aşık mı oldunuz bana” diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi. Kontrol amaçlı geldiğini söyleyen Girik, “Ağrılarım var o yüzden geldim hastaneye” dedi.



