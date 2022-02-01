Faydaları saymakla bitmeyen, doğal ve organik en iyi keçiboynuzu pekmezi çeşitleri

Antioksidan kaynağı olan keçiboynuzu pekmezi, vücuda oldukça faydalı bir besin. Nasıl tüketilmesi gerektiği ise tam bir merak konusu. ''Keçiboynuzu pekmezi aç karnına mı içilir?'' sorusunun cevabına gelecek olursak; sabahları aç karnına 1 çorba kaşığı tüketildiğinde vücudun günlük mineral ihtiyacını karşılıyor. Özellikle içerdiği fosfor ve kalsiyum sayesinde vücudu dinç tutuyor. Düzenli olarak tüketildiğinde ise astım ve nefes darlığı gibi rahatsızlıklara iyi geliyor. "En iyi keçiboynuzu pekmezi hangisi?" sorusunun cevabını da merak ediyor olabilirsiniz. Kullananlar bilir ki, iyi bir keçiboynuzu pekmezinin organik olması ve katkı maddesi içermemesi gerekiyor. Ayrıca keçiboynuzu pekmezinin çocuklara da oldukça faydalı olduğu biliniyor.

Keçiboynuzu pekmezi çocuğa faydaları

İçerdiği vitamin ve mineraller bakımından çocuklara birçok faydası bulunan keçiboynuzu pekmezi, gelişim döneminde olan her çocuğa öneriliyor. Yoğun miktarda fosfor ve kalsiyum içeren keçiboynuzu pekmezi, çocuklar tarafından tüketildiğinde kemik gelişimine büyük oranda katkıda bulunuyor. Hafıza güçlendirici özelliği sebebiyle okul döneminde olan çocukların da keçiboynuzu pekmezi tüketmesi öneriliyor.

Keçiboynuzu pekmezi kilo aldırır mı?

Sanılanın aksine, keçiboynuzu pekmezi kilo aldırmıyor. Yüksek lif oranının yanında düşük miktarda yağ ve şeker içerdiği için metabolizmayı hızlandırarak kilo verilmesine yardımcı oluyor. Bu nedenle, sağlıklı bir yaşam için şeker yerine keçiboynuzu pekmezi ile gıdaları tatlandırmak öneriliyor. Peki, en iyi keçiboynuzu pekmezi markası hangisi? İşte sizin için seçtiğimiz organik ve katkısız keçiboynuzu pekmezleri!

1. Tamamen doğal: Koska Keçiboynuzu Pekmezi

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Koska'nın 110 yıllık tatlı aşkı ile ürettiği keçiboynuzu pekmezi, dalından toplanıp organik olarak işlenerek sofralarınıza ulaşıyor. Sabahları aç karnına tükettiğiniz 1 kaşık keçiboynuzu pekmezinin vücuda birçok faydası bulunuyor. Özellikle sağlıklı yaşam biçimini tercih edenler, tatlı tariflerinde şeker yerine keçiboynuzu pekmezi kullanıyor. Böylelikle hem vücudun ihtiyaç duyduğu şeker isteğini bastırıyor hem lif ve kalsiyum kaynağı olan faydalı bir ürün tüketmiş oluyorlar. Tatlı tariflerinize lezzet katan, dalından koparılıp doğal hali bozulmadan işlendikten sonra 380 gramlık kavanozlarda satışa sunulan Koska Keçiboynuzu Pekmezi'ni mutlaka inceleyin.

2. Ege'den gelen lezzet: Köyceğiz Yöresel Keçiboynuzu Özü

Ege bölgesinin dağlarından toplanarak üretilen Köyceğiz Yöresel Keçiboynuzu Özü, %100 organik içeriklerle ve özenle üretiliyor. Taze toplanmış meyvelerden üretilen ürün, her zaman doğallığını koruyor. Satışa sunulan keçiboynuzu özünün tüm analizleri, Ege bölgesinin en büyük ve kapsamlı laboratuvarında yapılıyor. Üzerinde garanti emniyet bandı ile gönderilen keçiboynuzu özü, titizlikle paketlenerek müşterilere sunuluyor. Katkısız olmasına dikkat edilerek üretilen, tamamen doğal keçiboynuzu özü ile şifa bulmamanız imkansız! Hayatınızda sağlıklı bir beslenme düzeni benimsiyor ve gıdalarda kullanabileceğiniz içeriği temiz bir tatlandırıcı arıyorsanız bu ürün tam size göre.

3. Organik tercih edenlere: Cityfarm Keçiboynuzu Pekmezi

Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olarak satışa sunulan Cityfarm Keçiboynuzu Pekmezi, tamamen doğal ürünler kullanılarak üretiliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ürün, içerdiği yüksek besin değerleriyle vücuda birçok fayda sağlıyor. Ecocert sertifikalı keçiboynuzu pekmezi, vakumlanmış metal kapağı ve garanti kilidiyle uzun süre dayanıklılık gösteriyor. Tamamen doğal ürünler kullanılarak üretildiği için vücuda hiçbir zararı olmamasının yanı sıra düzenli olarak kullanıldığında rahatsızlıklara iyi geliyor. 450 gramlık kavanozuyla uzun süre kahvaltılarınızı süsleyecek Cityfarm Keçiboynuzu Pekmezi, düzenli olarak tüketildiğinde nefes darlığı ve astım hastalığına karşı koruyuculuk sağlıyor.

4. Güvenle tüketebileceğiniz Mecitefendi Harnup Pekmezi

İçerdiği yoğun miktarda kalsiyum nedeniyle özellikle çocukların tüketimi için tavsiye edilen keçiboynuzu pekmezi, kemik gelişimine katkıda bulunuyor. 800 gramlık kavanozda satışa sunulan Mecitefendi Harnup Pekmezi, dalından toplanan keçiboynuzu meyvesinin katkısız olarak şişelenmiş hali. Sağlık Bakanlığı onayından geçerek üretilen ürün, vakumlu metal kapağı sayesinde uzun süre tazeliğini koruyor. Serin ve kuru bir yerde muhafaza edildiğinde tazeliğini kaybetmeden kullanabilirsiniz. Sağlığınızı korumak için tüketebileceğiniz gibi tatlı ihtiyacınızı gidermek amacıyla da tercih edebilirsiniz. Tamamen doğal olan bu ürünü çocuklarınıza kaşık kaşık yedirerek kemik gelişimine katkıda bulunabilir, 800 gramlık büyük paketi sayesinde uzun süre kullanabilirsiniz.

5. Soğuk sıkım: Arifoğlu Organik Keçiboynuzu Pekmezi

Akdeniz ve Ege bölgesinin dağlarında yetişen keçiboynuzu meyvelerinin özenle toplandıktan sonra yüksek ısıl işlem görmeden pekmeze çevrildiği ürün, sofralarınıza lezzet katıyor. Soğuk sıkım yöntemiyle keçiboynuzu meyvesinin özütü çıkarıldıktan sonra vakumlu sistem ile yoğunlaştırılarak pekmez haline getiriliyor. Ürünü serin ve temiz bir yerde muhafaza etmeniz öneriliyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın tüm yönergelerine dikkat edilerek üretilen ürün, ilaç değil besin takviyesi olarak satışa sunuluyor. Pasta tariflerinde şeker yerine keçiboynuzu pekmezi kullanarak tariflerinizi daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Çocuklarınıza gönül rahatlığıyla verebileceğiniz ürün ile onların kemik gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.

6. Lezzetiyle dikkat çeken Eğriçayır Organik Keçiboynuzu Pekmezi

Akdeniz ve Ege yöresine has olan keçiboynuzu pekmezi, mineral açısından son derece zengin. İçerdiği mineraller olan potasyum, fosfor, sodyum, demir, selenyum ve bakırın sağlığa birçok faydası bulunuyor. Soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen Eğriçayır Organik Keçiboynuzu Pekmezi, minerallerini kaybetmezken aksine besin değerlerini koruyor. Kullanıldığında vücuda enerji sağlayan keçiboynuzu pekmezi, yüksek miktarda lif ve birbirinden değerli mineraller içeriyor. %100 organik içeriklere sahip ürün, vakumlu kapağıyla uzun süre dayanıklılık gösteriyor. Keçiboynuzu pekmezini kahvaltılarda 1-2 tatlı kaşığı ya da gıdaların içerisine tatlandırıcı olarak koyup tüketebilirsiniz.

7. Ege yöresinden gelen Organic Windy Valley Keçiboynuzu Pekmezi

Organik tarım koşullarında, tamamen doğal olarak üretilen Organic Windy Valley Keçiboynuzu Pekmezi; sofralarınıza lezzet katmaya geliyor. Hasat için en uygun zaman beklenerek toplanan olgunlaşmış keçiboynuzu meyveleri, soğuk sıkım yöntemiyle ısıl işlem görmeden pekmez haline getiriliyor. Tatlandırıcı, şeker ve glikoz içermeyen ürün; içerdiği yüksek besin değerleri ile vücudunuza birçok katkıda bulunuyor. 380 gramlık şişesinde özel kapağı ile satışa sunulan pekmez, vakumlu kapağı sayesinde hava almıyor ve uzun süre saklanıyor. En doğal yöntemler kullanılarak üretilen pekmezii pasta tariflerinde tatlandırıcı olarak kullanabilir ya da kaşıklayarak tüketebilirsiniz.

8. Sofraların vazgeçilmezi: Wefood Organik Keçiboynuzu Özü

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İçinde sadece %100 organik keçiboynuzu pekmezi bulunduran ürün, tamamen katkısız olarak üretilmiş. Katkısız, koruyucusuz ve şeker ilavesiz bir ürün olan Wefood markalı keçiboynuzu özü, doğal keçiboynuzu meyvesinden elde edilerek raflara sunuluyor. 100 gramında yaklaşık olarak 313 kcal bulunan ürün, tam bir enerji deposu. İçerdiği mineraller sayesinde vücudunuzun direncini artıran keçiboynuzu özü; astım ve nefes darlığına karşı savaşır, metabolizmayı hızlandırır, içerdiği kalsiyum sayesinde çocuklarda kemik gelişimine katkıda bulunur ve antioksidan görevi görür. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yönergelerine uyarak üretilen ürün, vakumla kapaklanan kavanoz şişesi ile sağlam bir şekilde gönderiliyor.

9. Katkısız bir ürün: Lissiyafarm Keçiboynuzu Pekmezi

Doğal enerji kaynağı olan Lissiyafarm Keçiboynuzu Pekmezi, tüketildiğinde vücuda birçok katkı sağlıyor. Herhangi bir koruyucu, katkı maddesi ve tatlandırıcı içermeyen keçiboynuzu pekmezi, %100 keçiboynuzu özünden elde ediliyor. Keçiboynuzu meyvesinin tam olgunlaşmış hali toplanarak soğuk sıkım yöntemiyle özü çıkarıldıktan sonra yoğunlaştırılarak şişelere konuluyor. Tam kıvamında olan ürünü ister kaşık kaşık tüketebilir, ister tariflerinize tatlandırıcı olarak ilave edebilir, isterseniz kahvaltıda tahin ile karıştırarak yiyebilirsiniz. Doğal içeriklerle üretilen keçiboynuzu pekmezini gönül rahatlığı ile çocuklarınıza verebilirsiniz. Vakumlu kapağı açıldıktan sonra ise 4 derecede muhafaza ederek tüketebilirsiniz.

10. Antakya'dan gelen lezzet: Kral Künefe Organik Keçiboynuzu Pekmezi

Antakya Uzunçarşı'dan gelen doğal lezzet Kral Künefe Keçiboynuzu Pekmezi, organik içerikler kullanılarak üretilmiş. Akdeniz'in dağlarından toplanan olgunlaşmış keçiboynuzu meyvelerinin özü elde edilerek 1 kilogramlık şişelerde satışa sunuluyor. Keçiboynuzu pekmezini severek tüketenler için tatmin edici bir boyuta sahip olan ürün, pasta tariflerinde kullananlar için de en uygun seçenek. Kral Künefe imzalı ürün; kansızlığa iyi gelir, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur, metabolizmayı güçlendirir ve kemik gelişimine katkıda bulunur. Koruyucu ve katkı maddesi içermeyen yöresel bir lezzet olan Kral Künefe Keçiboynuzu Pekmezi'ni gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.



