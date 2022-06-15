Faydalarını duyunca şaşıracaksınız! Nefis şalgam suyu tarifi

Şalgam suyunu sürekli olarak dışarıdan içiyor ve evde yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre! Özellikle et yemeklerine oldukça yakışan şalgamı evde mutlaka denemeniz gerekiyor. Şalgam suyunun zor yapıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Şifa deposu şalgam suyunun faydaları saymakla bitmiyor. Şalgam suyunun faydalarını öğrenmek ve şalgam suyunuzu yapmak için bu tarifi uygulayabilirsiniz.

ŞALGAM SUYU TARİFİ

Malzemeler

1 adet şalgam

1 kg.siyah havuç

1 adet orta boy pancar

2 yemek kaşığı kaya tuzu

1 tatlı kaşığı şeker

½ adet ekmek

6 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon tuzu

Yapılışı

Pancarların, havuçların ve şalgamın kabuklarını soyacak yardımıyla soyun.

Pancar ve şalgamı orta boyda küpler halinde doğrayın.

Havuçları dikaye bir biçimde dört eşit parçaya bölün.

Ekmeğinizi temiz bir tülbente sarın.

Şalgamı hazırlayacağınız kabın tabanına ekmeği, üzerine doğradığınız havuç, şalgam ve pancarı ilave edin.

Limon tuzu, kaya tuzu ve şekeri de ekleyin.

Hazırladığınız kabın alabildiği kadar suyu malzemelerin üzerine gezdirin.

Ağız kısmını sıkıca kapatın ve yaklaşık 15 gün bekletin. Sürecin sonunda ekmeği içerisinden çıkararak afiyetle tüketin.

ŞALGAM SUYU FAYDALARI

İçerisinde A, B, C ve K vitaminleri, kalsiyum ve potasyum sayesinde, kalp, göz, kemik ve diş sağlığına oldukça faydalıdır.

Vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasında oldukça etkilidir.

Şalgam suyunda afrodizyak etki vardır, erkeklerde cinsel gücü artırıcı özelliği bulunmaktadır.

Sperm kalitesini artırmaya yardımcı olur.

Boğazdaki iltihaplanmanın giderilmesine yardımcı olur.

İdrar söktürücü özelliği vardır.

Sindirim sistemini hızlandırır.

Antioksidan içeriğinin yüksek olmasıyla anti-kanserojen etki gösterir.

Soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır.

İştah açıcıdır, bu yüzden kilo almaya yardımcıdır.

Kanın pıhtılaşmasını önler.

Anemi hastalığına iyi gelir.

Bronşları açar, astım ataklarını azaltır.

İçerisindeki zengin maddeler böbrek taşının düşürülmesine yardımcı olur.

Flavonoid içeriği yüksektir.



