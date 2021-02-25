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  4. Faydası olduğu kadar riskleri de var: Kahvaltımızın olmazsa olmazı peynir hakkında bilmeniz gerekenler!

Faydası olduğu kadar riskleri de var: Kahvaltımızın olmazsa olmazı peynir hakkında bilmeniz gerekenler!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 25.02.2021 08:35 | Son Güncelleme:
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Her öğün tüketebileceğimiz ancak sıklıkla kahvaltı sofralarımızın olmazsa olmazı olan peynirin saymakla bitmeyen çeşidi ve yine bir o kadar da faydası var. Ancak peynirin en doğal olanı hangisi, hangi peynirleri dikkatli tüketmeliyiz, gelin bakalım. Peynir dünyasına yolculuk başlasın!

Konu peynir olduğunda akan sular durur ve birçok insan genellikle çok sevdiğini ve peynirsiz kahvaltı öğünü düşünemeyeceklerini söyler ancak şişmanlatıp kalp hastalığına neden olmasından nefret ederler. Gerçek şu ki, tek bir şeyi çok fazla yemediğiniz sürece bütün yiyecekler genellikle sizin için iyidir.

Peki, peynir konusunda nasıl sağlıklı seçimler yapabiliriz, özellikle sağlık sorunlarımız varsa nasıl peynirler tüketmeliyiz?

Peynir, tahammülsüzlüğü veya alerjisi olmayanlar için değerli bir kalsiyum kaynağı olabilir, ancak özenle seçilmeli ve ölçülü tüketilmelidir. Bu noktada bir uzmandan yardım alabilirsiniz.

EN SAĞLIKLI PEYNİR LOR!

Peynir, değerli kalsiyum kaynaklarından birisidir. Genelde yağlı peynir tüketmeye alışkınız. Ancak bu yağlı peynirle günlük alınan yağ miktarını arttırmış oluruz.

Lor peyniri, en sağlıklı ve en doğal peynirlerdendir. Bunu keçi peyniri takip eder. En doğal şekilde üretilmiş, meydana gelmiş ve kalsiyum içerikleri yüksek olan peynir çeşitleridir.

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Sepet peyniri, köy peyniri gibi peynirler de tercih edilebilir. Tam tahıllı ekmeklerle tost hazırlanabilir.

Ezine peyniri, yöresel tulum peyniri gibi daha yağlı peynirler ise dikkatli tüketilmelidir. Çünkü bu peynirlerin tuz içeriği ve hayvansal yağ içerikleri yüksektir. Özellikle kalp damar rahatsızlığı olan, tansiyon yüksekliği olan bireyler bu peynirlerin tüketiminde dikkatli olmalıdır.

PROTEİN, KALSİYUM, VİTAMİN ZENGİNİ

Peynir harika bir kalsiyum, yağ ve protein kaynağıdır. Ayrıca çinko, fosfor ve riboflavin ile birlikte yüksek miktarda A ve B-12 vitaminleri içerir.

Yüzde 100 otla beslenen hayvanların sütünden yapılan peynir, besin bakımından en yüksektir ve ayrıca omega-3 yağ asitleri ve K-2 vitamini içerir.

Çeşitli araştırmalara göre, peynir ve genel olarak süt ürünleri dişlerinizi çürüklerden korur.

Sağlıklı kemikler ve dişler, kanın pıhtılaşması, yara iyileşmesi ve normal kan basıncının korunması için önemli bir besin maddesidir .

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19 ila 50 yaş arası erkek ve kadınlar günde 1.000 mg kalsiyum tüketmelidir.

Vücudun oluşumu, düzenlenmesi, onarımı ve korunmasından sorumlu olan protein, beslenmemizde bir gerekliliktir ve size güçlü bir bağışıklık sistemi, sağlıklı saçlar ve vücudunuzda uygun sıvı dengesi sağlar. Doğru protein alımı olmadan, sıvı tutulması ve kas dokusunun küçülmesi riski altındasınızdır.

Vücudunuz protein depolamaz. Bu nedenle günlük gıda tüketiminiz yeterli miktarda protein içermelidir. Çoğu yetişkinin gereksinimi karşılaması için günde yaklaşık 2-3 porsiyon protein açısından zengin yiyecek (et ve süt ürünleri gibi) tüketmesi gerekir.

KAN BASINCINI DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLABİLİR

İstatistikler, bazı peynirlerin yağ ve sodyum açısından zengin olmasına rağmen, daha fazla peynir yiyenlerin tansiyonunun daha düşük olduğunu gösteriyor. Kalsiyum kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Az yağlı, düşük sodyumlu peynirler tavsiye edilir. Bunlar arasında süzme peynir, ricotta peyniri, parmesan, beyaz peynir ve keçi peyniri ve az yağlı krem peynir olabilir.

TİROİD SAĞLIĞINIZI DESTEKLER

Boynunuzdaki küçük, kelebek şeklinde bir bez olan tiroidiniz, muhtemelen sık sık düşündüğünüz bir şey değildir ancak sağlığınız söz konusu olduğunda özel ilgi görmelidir. Ürettiği hormonlar vücudun neredeyse tüm metabolik işlevlerini düzenler. Bu hormonların çok fazla (hipertiroidi) veya çok az (hipotiroidizm) üretimi vücudunuzun dengesini bozabilir.

Bir tiroid bozukluğunun çok çeşitli semptomları olabilir. Bunlar arasında kilo alımı, yorgunluk ve hipotiroidizm ile kısırlık ve anksiyete, uykusuzluk ve hipertiroidizm ile hızlı kilo kaybı yer alır. Her ikisi de endişe kaynağıdır ve gelecekte daha ciddi sorunlara yol açabilir. Diyetinizi değiştirmek, tiroid bozukluğundan kaçınmanın ilk adımı olabilir. Diyetinize peynir eklemek yardımcı olabilir. Çedar gibi sert peynirler büyük bir selenyum kaynağı olabilir. 100 gramlık bir porsiyonda, önerilen günlük değerinizin yüzde 50'sinden fazlasını alabilirsiniz.

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RİSKLER

Bazı insanlar peynire duyarlıdır. Peynir, laktoz intoleransı olan kişiler tarafından sindirilemeyen bir şeker olan laktoz içerir çünkü vücutlarında onu parçalayan enzim yoktur. Bu durumlarda çok fazla laktoz, gaz ve şişkinlik gibi sindirim sorunlarına yol açabilir.

Neyse ki, parmesan gibi bazı peynirlerin laktoz oranı çok düşüktür. Laktoz intoleransı olan kişiler bunlara tahammül edebilir.

İnsanlar ayrıca sütte bulunan ana proteinlerden biri olan kazeine karşı da alerjik olabilir, bu durumda düşük laktozlu bir peynir işe yaramaz.

Süte alerjisi olan herkes peynir dahil tüm süt ürünlerinden uzak durmalıdır.

Sütte bulunan bir protein olan kazeine duyarlılık , vücutta iltihaplanmayı tetikleyerek sinüs tıkanıklığı, akne alevlenmeleri, deri döküntüsü ve migren gibi semptomlara neden olabilir.

Peynir aynı zamanda kalorisi yoğun bir besindir.

Ayrıca genellikle sodyum yüklüdür, bu da aşırı yemeyi kolaylaştırır ve yüksek tansiyonu olan kişiler için sorun olabilir.

Peynirin yağ oranı yüksektir ve bazı uzmanlar, hepsi olmasa da, doymuş yağ alımınızı sınırlamanızı tavsiye etmektedir.

Son olarak, peynir lif içermez ve pastörize süt ürünlerinin aşırı alımı kabızlığa neden olabilir.

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