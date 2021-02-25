Faydası olduğu kadar riskleri de var: Kahvaltımızın olmazsa olmazı peynir hakkında bilmeniz gerekenler!

Konu peynir olduğunda akan sular durur ve birçok insan genellikle çok sevdiğini ve peynirsiz kahvaltı öğünü düşünemeyeceklerini söyler ancak şişmanlatıp kalp hastalığına neden olmasından nefret ederler. Gerçek şu ki, tek bir şeyi çok fazla yemediğiniz sürece bütün yiyecekler genellikle sizin için iyidir. Peki, peynir konusunda nasıl sağlıklı seçimler yapabiliriz, özellikle sağlık sorunlarımız varsa nasıl peynirler tüketmeliyiz? Peynir, tahammülsüzlüğü veya alerjisi olmayanlar için değerli bir kalsiyum kaynağı olabilir, ancak özenle seçilmeli ve ölçülü tüketilmelidir. Bu noktada bir uzmandan yardım alabilirsiniz. EN SAĞLIKLI PEYNİR LOR! Peynir, değerli kalsiyum kaynaklarından birisidir. Genelde yağlı peynir tüketmeye alışkınız. Ancak bu yağlı peynirle günlük alınan yağ miktarını arttırmış oluruz. Lor peyniri, en sağlıklı ve en doğal peynirlerdendir. Bunu keçi peyniri takip eder. En doğal şekilde üretilmiş, meydana gelmiş ve kalsiyum içerikleri yüksek olan peynir çeşitleridir. Sepet peyniri, köy peyniri gibi peynirler de tercih edilebilir. Tam tahıllı ekmeklerle tost hazırlanabilir.

Ezine peyniri, yöresel tulum peyniri gibi daha yağlı peynirler ise dikkatli tüketilmelidir. Çünkü bu peynirlerin tuz içeriği ve hayvansal yağ içerikleri yüksektir. Özellikle kalp damar rahatsızlığı olan, tansiyon yüksekliği olan bireyler bu peynirlerin tüketiminde dikkatli olmalıdır. PROTEİN, KALSİYUM, VİTAMİN ZENGİNİ Peynir harika bir kalsiyum, yağ ve protein kaynağıdır. Ayrıca çinko, fosfor ve riboflavin ile birlikte yüksek miktarda A ve B-12 vitaminleri içerir. Yüzde 100 otla beslenen hayvanların sütünden yapılan peynir, besin bakımından en yüksektir ve ayrıca omega-3 yağ asitleri ve K-2 vitamini içerir. Çeşitli araştırmalara göre, peynir ve genel olarak süt ürünleri dişlerinizi çürüklerden korur. Sağlıklı kemikler ve dişler, kanın pıhtılaşması, yara iyileşmesi ve normal kan basıncının korunması için önemli bir besin maddesidir . 19 ila 50 yaş arası erkek ve kadınlar günde 1.000 mg kalsiyum tüketmelidir. Vücudun oluşumu, düzenlenmesi, onarımı ve korunmasından sorumlu olan protein, beslenmemizde bir gerekliliktir ve size güçlü bir bağışıklık sistemi, sağlıklı saçlar ve vücudunuzda uygun sıvı dengesi sağlar. Doğru protein alımı olmadan, sıvı tutulması ve kas dokusunun küçülmesi riski altındasınızdır.