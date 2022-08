Fazıl Say'dan muhalefete 'ortak cumhurbaşkanı adayı' önerisi: İlber Ortaylı olsa iyi olurdu

Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı siyasi paylaşımla dikkatleri çekti. Fazıl Say 6'lı masa adı verilen muhafelet partilerinin oluşturduğu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı için önerilerini sundu.

"İLBER ORTAYLI OLSA İYİ OLURDU"

Say, Twitter'da İlber Ortaylı'nın adaylığı için yüzde 43'ün olumlu görüş vereceğini kaydetti.

"Ortak aday muhalefette İlber Ortaylı olsa aslında iyi olurdu" diyen Say, "Bunu yazdıktan sonra yorumlarda tahminim yüzde 43 “keşke”, yüzde 38 “sen piyanonu çal” yüzde 7 “ah be abim” yüzde 12 kararsız ( zaten her konuda kararsız)" ifadelerini kullandı.

"DEMİRTAŞ GAYET İYİ FİKİR"

Takipçisinden gelen bir yoruma yanıt veren Say, "Prof. Özgür Demirtaş gayet iyi fikir" yorumunu yaptı.