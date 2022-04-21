Fazla kilolarından kurtuldu! Alişan'ın eşi Buse Varol fiziği ile büyüledi

2017'de Dostlar Mahallesi adlı dizide rol alan Buse Varol, aynı dizide oyuncu olan Alişan ile hayatını birleştirdi. Evliliğiyle bir dönem uzun süre gündem olan Buse Varol, ikinci çocuğunu 2021'de kucağına aldı. Buse Varol, doğum kilolarından kurtuldu ve tığ gibi oldu.

ALİŞAN'IN EŞİ BUSE VAROL TIĞ GİBİ OLDU

Geçtiğimiz haftalarda, boşanma konusuyla gündeme gelen Buse Varol ve Alişan çiftinin mutlu evliliği sürüyor.

Arasını düzelten ikili sosyal medyada birbirleriyle paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

2 çocuk annesi Buse Varol ilk çocuğunu 2019'da, ikinci çocuğunu ise 2021'de kucağına aldı.



Hamilelik sürecinde 22 kilo alan Varol, bir merkez yardımıyla doğum kilolarından kurtuldu.

32 yaşındaki Varol 2012’de Miss Turkey Güzellik Yarışması’na katıldı. Bir dönem modellik yaptıktan sonra yüzünü oyunculuğa çevirdi.

2 çocuk annesi, düzgün fiziğiyle sık sık gündeme geliyor.





