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  4. Fazla kilolarından kurtuldu! Alişan'ın eşi Buse Varol fiziği ile büyüledi

Fazla kilolarından kurtuldu! Alişan'ın eşi Buse Varol fiziği ile büyüledi

21.04.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu ve sunucu Alişan ile 2018'in Mayıs ayında hayatını birleştiren Buse Varol, doğum kilolarından kurtuldu. Bu süreç içerisinde bir merkezden destek alan Buse Varol, konuyla alakalı takipçilerine paylaşım yaptı.

Fazla kilolarından kurtuldu! Alişan'ın eşi Buse Varol fiziği ile büyüledi

2017'de Dostlar Mahallesi adlı dizide rol alan Buse Varol, aynı dizide oyuncu olan Alişan ile hayatını birleştirdi. Evliliğiyle bir dönem uzun süre gündem olan Buse Varol, ikinci çocuğunu 2021'de kucağına aldı. Buse Varol, doğum kilolarından kurtuldu ve tığ gibi oldu.

ALİŞAN'IN EŞİ BUSE VAROL TIĞ GİBİ OLDU

Geçtiğimiz haftalarda, boşanma konusuyla gündeme gelen Buse Varol ve Alişan çiftinin mutlu evliliği sürüyor.

Fazla kilolarından kurtuldu! Alişan'ın eşi Buse Varol tığ gibi oldu

Arasını düzelten ikili sosyal medyada birbirleriyle paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Fazla kilolarından kurtuldu! Alişan'ın eşi Buse Varol tığ gibi oldu

2 çocuk annesi Buse Varol ilk çocuğunu 2019'da, ikinci çocuğunu ise 2021'de kucağına aldı.
Fazla kilolarından kurtuldu! Alişan'ın eşi Buse Varol tığ gibi oldu

Hamilelik sürecinde 22 kilo alan Varol, bir merkez yardımıyla doğum kilolarından kurtuldu.

Fazla kilolarından kurtuldu! Alişan'ın eşi Buse Varol tığ gibi oldu

32 yaşındaki Varol 2012’de Miss Turkey Güzellik Yarışması’na katıldı. Bir dönem modellik yaptıktan sonra yüzünü oyunculuğa çevirdi.

Fazla kilolarından kurtuldu! Alişan'ın eşi Buse Varol tığ gibi oldu

2 çocuk annesi, düzgün fiziğiyle sık sık gündeme geliyor.

Fazla kilolarından kurtuldu! Alişan'ın eşi Buse Varol tığ gibi oldu

Fazla kilolarından kurtuldu! Alişan'ın eşi Buse Varol tığ gibi oldu

Fazla kilolarından kurtuldu! Alişan'ın eşi Buse Varol tığ gibi oldu

Fazla kilolarından kurtuldu! Alişan'ın eşi Buse Varol tığ gibi oldu

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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