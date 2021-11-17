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Feci kaza! Motor fırladı, ibre 230 km'de takılı kaldı: 1 ölü, 5 yaralı

17.11.2021 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da, aşırı hız nedeniyle (230 km) sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjdeki yön levhası direğine çarptı. Motor kısmı yerinden fırlayan ve hız ibresi 230 kilometrede takılı kalan otomobilde bulunan aynı aileden Muhammet Emin Karaca (11) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Feci kaza! Motor fırladı, ibre 230 km'de takılı kaldı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Konya-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınında meydana geldi.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Orhan Karaca yönetimindeki otomobil, iddiaya göre sürücüsünün aşırı hızlı olması nedeniyle kontrolden çıkıp, refüjdeki yön levhası direğine çarparak karşı şeride geçti. Motoru yerinden fırlayan otomobilde bulunan Muhammet Emin Karaca, olay yerinde hayatını kaybetti.

5 KİŞİ YARALANDI

Sürücü Orhan Karaca, Hatice Karaca, Tuğba Karaca, Azra Karaca ve Emirhan Karaca ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Muhammet Emin'in cansız bedeni de otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

HIZ İBRESİ 230 KM'DE TAKILI KALDI

Karaca ailesinin İzmir'den yola çıktığı öğrenilirken, kaza sonra aracın hız ibresinin 230 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya
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