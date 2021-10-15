HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Feci kazada acı haberler peş peşe geldi! Feryatları yürekleri dağladı

Feci kazada acı haberler peş peşe geldi! Feryatları yürekleri dağladı

15.10.2021 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü üst geçidin beton ayağına çarptı. Kazada araçta sürücü ve 4 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Alaattin Taş, idaresindeki aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç üst geçidin beton ayağına çarptı.

İstanbul'da korkunç kaza! Otomobilin üzerine kamyon devrildi, sıkıştığı yerde hayatını kaybettiİstanbul'da korkunç kaza! Otomobilin üzerine kamyon devrildi, sıkıştığı yerde hayatını kaybetti

ÖNCE BABA, SONRA OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Beton ayağa çarpan araç tekrar yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Taş’ın oğlu Doğukan Taş’ı ve kimliği belirsiz bir şahsı Denizli Devlet Hastanesine sevk etti. Yapılan ilk müdahalede ise Alaattin Taş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Acılı haberi duyan aile yakınlarının olay yerine geldiği anda feryadı yürekleri dağladı. Bu sırada hastaneden acı haber geldi. Hastaneye kaldırılan Taş’ın 4 yaşındaki oğlu Doğukan Taş’ın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kimliği tespit edilemeyen yolcu konumundaki kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Alaattin Taş’ın yapılan incelemelerin ardından cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Korkunç kaza! 30 metreden uçtu, ezilerek öldüKorkunç kaza! 30 metreden uçtu, ezilerek öldü

b508c2ad-0e9c-497d-8a03-daac03a1da63

50c8c0bd-6cb7-4d8b-aa70-57e022f6d3fa

6f1bc9b2-2dbf-426c-9c18-047a2e2e68bf

943d18db-211c-41a9-b39f-ece6211b4c04

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su sanıp içti! Yaşlı kadının kahreden ölümüSu sanıp içti! Yaşlı kadının kahreden ölümü
Erkek arkadaşına vahşeti yaşattı! Metrelerce sürükleyip üzerinden geçmişErkek arkadaşına vahşeti yaşattı! Metrelerce sürükleyip üzerinden geçmiş
Kayıplara karışmıştı! Otel sahibinin cansız bedenine ulaşıldıKayıplara karışmıştı! Otel sahibinin cansız bedenine ulaşıldı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vergi Usulü Kanunu, TBMM'de kabul edildi

Vergi Usulü Kanunu, TBMM'de kabul edildi

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

Meteoroloji uyardı! İki ilde çok kuvvetli ve şiddetli yağış

Meteoroloji uyardı! İki ilde çok kuvvetli ve şiddetli yağış

14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu

Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu

Öğretmen açığa alınmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

Öğretmen açığa alınmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

KKTC'de hükûmet istifa etti!

KKTC'de hükûmet istifa etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.