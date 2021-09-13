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Feci kazada hayatını kaybetmişti! Yürek yakan detay

13.09.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, otomobilin servis midibüsüyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5 gençten Buğra Özcan'ın (18) ağabeyi İdris Can Özcan'ın da 5 ay önce trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı.

Feci kazada hayatını kaybetmişti! Yürek yakan detay

Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi, 1544 Cadde üzerinde dün akşam meydana gelen kazada Emirhan A. yönetimindeki 06 HMB 16 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, servis midibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Emirhan A. ile yanında bulunan Ebubekir Dinç ile Baran Bilgi olay yerinde, Buğra Özcan ve Eren Atak kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

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AĞABEYİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞ

Kazada ölen 5 gençten Buğra Özcan'ın ağabeyi İdris Can Özcan'ın da 21 Nisan 2021 tarihinde Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Buğra Özcan'ın, 25 Nisan'da sosyal medya hesabında ağabeyi İdris Can Özcan'ın fotoğrafını paylaşarak, 'Mekanın cennet olsun can ağabeyim' yazdığı görüldü. Buğra Özcan, bu paylaşımdan yaklaşık 5 ay sonra ağabeyi ile aynı kaderi paylaşarak yaşamını yitirdi.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Buğra Özcan için Karşıyaka Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenazeye 3 çocuklarından 2'sini trafik kazasında kaybeden Birol-Dilek Özcan çifti ile diğer yakınları ve vatandaşlar katıldı. Buğra Özcan'ın cenazesi, ikindi namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra ağabeyinin mezarının yanında toprağa verildi.

Aynı kazada ölen Emirhan A. ile Baran Bilgi Sincan'da, Ebubekir Dinç Konya’da, Eren Atak da Polatlı’da toprağa verildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
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Pisi pisine biten hayatlar.

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