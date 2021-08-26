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  4. Feci kazada kahreden detay! Panelvanın çarptığı emekli doktor hayatını kaybetti

Feci kazada kahreden detay! Panelvanın çarptığı emekli doktor hayatını kaybetti

26.08.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Çivril ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada panelvanın çarptığı emekli doktor hayatını kaybetti. Her gün aynı yerlerden aldığı yiyecekleri evine götüren doktorun son yemekleri yola saçıldı.

Feci kazada kahreden detay! Panelvanın çarptığı emekli doktor hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.40 sıralarında Denizli-Uşak karayolu Çivril Otogar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; panelvan aracı ile Uşak istikametinden Denizli’ye gitmekte olan Süleyman Ç., Çivril Otogar Kavşağı’na yaklaştığında orta refüjden bir anda karayoluna inen Bayram Çilingir’i (82) fark edince frene bastı.

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Yaklaşık 100 metre zikzaklar çizerek ilerleyen araç, sürücünün tüm çabalarına rağmen önce emekli doktor Bayram Çilingir’e ardından ise yolun sağındaki balıkçıda yemek yiyen bir müşterinin park halinde bulunan otomobiline çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Balıkçıdaki müşterilerin gözleri önünde yaşanan kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, Bayram Çilingir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Çilingir’in cenazesi, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yeri çalışmalarının tamamlanması sırasında Uşak-Denizli karayolunda trafik 1 saat kontrollü olarak sağlandı.

HER GÜN AYNI SAATTE EVİNE YEMEK GÖTÜRÜYORDU

Çivril’in ilk hekimlerinden olan Bayram Çilingir’in ölüm haberi ilçede üzüntüye neden oldu. Eşini de seneler önce kaybeden Çilingir’in tek başına yaşadığı, her gün aynı saatte yolun karşısındaki restorandan aldığı yemekler ile pideciden aldığı 1 tane pideyi evine götürüp yediği öğrenildi. Kazanın ardından Çilingir’in sefer tasıyla evine götürdüğü son yemeğinin yola saçıldığını görenler, duygusal anlar yaşadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli
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