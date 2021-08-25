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  4. Ankara'da yürekleri ağza getiren kaza! Ani frenle savrulan araç dükkana daldı

Ankara'da yürekleri ağza getiren kaza! Ani frenle savrulan araç dükkana daldı

25.08.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da karşısına çıkan araca çarpmamak için ani fren yapan sürücü otomobilinin hakimiyetini kaybetti. Savrulmaya başlayan araç önce demir korkuluklara, ardından da cadde üzerinde yer alan araç kiralama firmasının önündeki başka bir araca çarparak durabildi.

Kaza, Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde karşısına çıkan araca çarpmak istemeyen sürücü ani fren yapınca kendi aracının hakimiyetini kaybetti. Savrulmaya başlayan otomobil önce demir bariyerlere ardından da cadde üzerinde bulunan araç kiralama firmasının önünde duran başka bir araca çarparak durabildi. Şans eseri kazada can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"AŞIRI SÜRATLİYDİ"

Kaza anını anlatan işletme sahibi Danyal Başkaldı, "Araç üstten baya süratli bir şekilde savrularak geldi. Demire yan bir şekilde vurdu. Sonra da şu gördüğünüz araca çarptı. Oradan da bizim dükkanın içerisine girdi. Camları falan indirdi. Maddi hasarlı bir kazaydı, her hangi bir yaralanma olmadı. Kazayı yapan genç arkadaş şoktaydı. Aracın içerisinden çıkarttık. Kendisine müdahale ettik. Aşırı süratliydi. Şu araba ve demir olmasaydı aracın içerisinden çıkamazdı. Arabaya çarpması onu yavaşlattı" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
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