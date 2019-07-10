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Felicity Jones "Good Morning, Midnight" kadrosuna dahil oldu

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 10.07.2019 13:33 | Son Güncelleme

Güzel yıldız Felicity Jones, bilim kurgu türündeki "Good Morning, Midnight"ta rol almaya hazırlanıyor.

Felicity Jones "Good Morning, Midnight" kadrosuna dahil oldu

Lily Brooks Dalton’ın çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan "Good Morning, Midnight" kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Merakla beklenen filmin oyuncu kadrosuna Her Şeyin Teorisi, Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi ve Cehennem gibi yapımlarda karşımıza çıkan Oscar adayı İngiliz oyuncu Felicity Jones adını yazdırdı. Jones başrolü karizmatik aktör George Clooney ile paylaşacak. Filmin yönetmenliğini de Clooney üstleniyor. George Clooney daha önce; Confessions of A Dangerous Mind, Unscripted, Good Night and Good Luck, The Ides of March ve Suburbicon gibi yapımlarda yönetmenlik yapmıştı.

Kuzey Kutbu’nda yalnız bir bilim insanı olan Augustine ile Aether uzay aracında bulunan bir astronotun hikâyesini konu alan filmde; George Clooney gökbilimci Augustine karakterini, Jones ise astronot Sullivan karakterine hayat verecek. "Good Morning, Midnight" filminin prodüksiyonuna önümüzdeki Ekim ayında başlanması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Good Morning, Midnight Felicity Jones george clooney Lily Brooks Dalton

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