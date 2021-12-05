Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı canlı izle! Fenerbahçe Rizespor maçı kaç kaç?

Bugün oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı canlı izleme yöntemi...

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE!

Ülker Stadı'nda gerçekleşecek Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen olarak yayınlanacak.

Ligde maçların 3'ünü kazanmış olan Çaykur Rizespor ise 3 puan almak için zorlu deplasmanda önemli bir mücadele verecek. Heyecanla takip edilen maça az bir süre kala Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı 11 kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe: Min-Jae Kim, Berke Özer, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Miguel Crespo, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Diego Rossi, Mesut Özil, Mergim Berisha.

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Josa Sosa, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Nazım Sangare, Burak Kapacak.

Çaykur Rizespor: Fabricio de Jesus, Gökhan Akkan, Selim Ay, Sebastian Holmen, Cemali Sertel, Damjan Djokovic, Erik Sabo, Tyler Boyd, Fernando Boldrin, Aminu Umar, Joel Pohjanpalo.

Yedekler: Tarık Çetin, Gökhan, Alberk Koç, Bryan Dabo, Lebogang Phiri, Yannick Bolasie, Alper Potuk, Yasin Pehlivan, Deniz Hümmet, Loic Remy.

