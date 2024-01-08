Fenerbahçe - Galatasaray krizinin hemen üstüne geldi! 'Türkiye'deki o televizyon kanalını satın alıyorlar'

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalında gündemi değerlendirirken kendisine gelen sorulara cevap verdi. Eskişehir'de AK Parti'nin Nebi Hatipoğlu'nu aday göstermesi konusunda yorumlarını dile getiren Fatih Altaylı, 'Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen gerçeği var, Yılmaz Bey Eskişehir'i müthiş bir yer haline getirdi. Artık biraz da yaşlandı. Eskişehir seçimi bıçak sırtı geçebilir' dedi.

'FOX TV SUUDİ ARABİSTANLILARA SATILIYOR' İDDİASI!

Fox TV'nin Suudi Arabistan sermayesine satılmasının gündemde olduğu iddia edildi! Fatih Altaylı, Fox TV'nin Arap sermayesine satılma iddiası hakkında kendi Youtube kanalında değerlendirmelerde bulundu. Yine iddiaya göre, Fox TV Suudi Arabistan sermayesine satılırsa adı da değişecek.

'Bunu bilmiyorum açıkçası ama olursa da şaşırmam. Türkiye'de radyo ve televizyonları düzenleyen yasa çıktığı zaman yabancıların tv sahibi olmasını engelleyen noktalar vardı. Liberal ülkelerde bunla ilgili yasal sınırlamalar yoksa bile etik noktalar vardır.

FATİH ALTAYLI'DAN FOX TV YORUMU!

Seneler önce yabancı çok da bir büyük olmayan bir yayın kuruluşunun satın alınmasıyla ilgili görüşmeler yürütülüyordu. O dönem her şey hazırdı, finansallar da krediler de. Son bir onay kaldı ve o onay verilmedi. Neden biliyor musun? New York'taki yayıncılar kurulu izin vermedi. ABD'de o dönem buna izin verilmemesinin nedeni Körfez sermayesinin ileride oraya dahil olmasıydı.

FENERBAHÇE - GALATASARAY SUUDİ ARABİSTAN KRİZİNİ HATIRLATTI

Bir maç krizi oldu! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa finalinde temsilcilerimiz ısınmaya Atatürk fotoğraflı formayla çıkmak istedi diye yaşananlar ortada. Düşünsenize şimdi buradaki medyada 4-5 tane Körfez sermayeli medya olsaydı ne olacaktı?

Muhalif olsun bizim muhalifimiz olsun iktidar olsun bizim iktidarımız olsun, dikkat etmek lazım! Yurt dışı fonlarıyla ilişkiye geçtikleri anda herkesin kafasında haliyle soru işareti gelir. Bizim kanalımıza da ortak olmak isteyenler oldu, Suudi gelse al baba sana 100 milyon Dolar! Kabul etmem. İnşallah öyle bir şey olmaz.'







