MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Atatürk forması krizi sonrası Suudi Arabistan'dan medya hamlesi! O kanal...

Atatürk forması krizi sonrası Suudi Arabistan'dan medya hamlesi! O kanal...

08.01.2024 07:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacaktı. Karşılaşma öncesinde iki takım yönetimi de taraftarları da şehre gelmişti. Takımlarımız ısınmaya Mustafa Kemal Atatürk formalarıyla çıkmak isteyince Suudiler bunu kabul etmedi ve temsilcilerimiz maça çıkmadan yurda döndü. Bu olay üstüne Suudi Arabistan sermayesinin Türkiye'de bir TV kanalı alacağı iddia edildi!

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalında gündemi değerlendirirken kendisine gelen sorulara cevap verdi. Eskişehir'de AK Parti'nin Nebi Hatipoğlu'nu aday göstermesi konusunda yorumlarını dile getiren Fatih Altaylı, 'Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen gerçeği var, Yılmaz Bey Eskişehir'i müthiş bir yer haline getirdi. Artık biraz da yaşlandı. Eskişehir seçimi bıçak sırtı geçebilir' dedi.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

Fenerbahçe - Galatasaray krizinin hemen üstüne geldi! 'Türkiye'deki o televizyon kanalını satın alıyorlar'

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacaktı. Karşılaşma öncesinde iki takım yönetimi de taraftarları da şehre gelmişti. Takımlarımız ısınmaya Mustafa Kemal Atatürk fo

'FOX TV SUUDİ ARABİSTANLILARA SATILIYOR' İDDİASI!

Fox TV'nin Suudi Arabistan sermayesine satılmasının gündemde olduğu iddia edildi! Fatih Altaylı, Fox TV'nin Arap sermayesine satılma iddiası hakkında kendi Youtube kanalında değerlendirmelerde bulundu. Yine iddiaya göre, Fox TV Suudi Arabistan sermayesine satılırsa adı da değişecek.

Bu içerik Mynet editörleri tarafından hazırlanmıştır.

'Bunu bilmiyorum açıkçası ama olursa da şaşırmam. Türkiye'de radyo ve televizyonları düzenleyen yasa çıktığı zaman yabancıların tv sahibi olmasını engelleyen noktalar vardı. Liberal ülkelerde bunla ilgili yasal sınırlamalar yoksa bile etik noktalar vardır.

FATİH ALTAYLI'DAN FOX TV YORUMU!

Seneler önce yabancı çok da bir büyük olmayan bir yayın kuruluşunun satın alınmasıyla ilgili görüşmeler yürütülüyordu. O dönem her şey hazırdı, finansallar da krediler de. Son bir onay kaldı ve o onay verilmedi. Neden biliyor musun? New York'taki yayıncılar kurulu izin vermedi. ABD'de o dönem buna izin verilmemesinin nedeni Körfez sermayesinin ileride oraya dahil olmasıydı.

FENERBAHÇE - GALATASARAY SUUDİ ARABİSTAN KRİZİNİ HATIRLATTI

Bir maç krizi oldu! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa finalinde temsilcilerimiz ısınmaya Atatürk fotoğraflı formayla çıkmak istedi diye yaşananlar ortada. Düşünsenize şimdi buradaki medyada 4-5 tane Körfez sermayeli medya olsaydı ne olacaktı?

Muhalif olsun bizim muhalifimiz olsun iktidar olsun bizim iktidarımız olsun, dikkat etmek lazım! Yurt dışı fonlarıyla ilişkiye geçtikleri anda herkesin kafasında haliyle soru işareti gelir. Bizim kanalımıza da ortak olmak isteyenler oldu, Suudi gelse al baba sana 100 milyon Dolar! Kabul etmem. İnşallah öyle bir şey olmaz.'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Suudi Arabistan fox tv Kızıl Goncalar ele
En Çok Okunan Haberler
2000-2008 arası sigorta girişi olan SSK 4a, Bağ-Kur 4b’li çalışanlar dikkat!

2000-2008 arası sigorta girişi olan SSK 4a, Bağ-Kur 4b’li çalışanlar dikkat!

ÖZEL | Vakalar arttı, endişe başladı: Yeni bilinmeyen salgın mı var?

ÖZEL | Vakalar arttı, endişe başladı: Yeni bilinmeyen salgın mı var?

Erdoğan adaylığını açıkladı, Akşener'e çok sert suçlama geldi!

Erdoğan adaylığını açıkladı, Akşener'e çok sert suçlama geldi!

Fatih Terim'in galibiyeti sonrası Yunanistan karıştı

Fatih Terim'in galibiyeti sonrası Yunanistan karıştı

Arda Güler oynadı, Real Madrid'de forma satışları patladı

Arda Güler oynadı, Real Madrid'de forma satışları patladı

O cezaevindeyken yeni şubesi açıldı! Hayranları izdiham yarattı

O cezaevindeyken yeni şubesi açıldı! Hayranları izdiham yarattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.