Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, yenilenme çalışmalarının ardından sahada aktif dinlenmeye yönelik uygulamalar üzerinde durdu.
F.Bahçe'den Hasan Ali kararı
Fenerbahçeli yıldız ayrılığı açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni forveti İngiltere'den
Galatasaray'da virüs içeride!
Sergen takımda tutun dedi! Ama işte yeni adresi!
Beckham: Cezalar ağırlaştırılsın
Trabzonspor'da moral yemeği
Wolfsburg, Werder Bremen'i devirdi
Beşiktaş'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
Nuri Şahin'in 15 yıllık rekorunu kırdı
Eşi ırkçı paylaşımda bulunan yıldız takımdan kovuldu!
Acun Ilıcalı'nın takımından Süper Lig'e transfer
Juventus transferi bitirdi
Yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum