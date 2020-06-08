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Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.06.2020 22:24 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 27'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, yenilenme çalışmalarının ardından sahada aktif dinlenmeye yönelik uygulamalar üzerinde durdu.

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