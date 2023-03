Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'nin eşi aşka geldi! Evlilik yıl dönümlerine bomba gibi düştü

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi. İrfan Can Kahveci ile ilgili gündeme bomba gibi düşerken haberler sonrası ünlü futbolcunun eşinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Dün, İrfan Can Kahveci ile dudak dudağa olan bir pozunu paylaşan Gözde Kahveci, evlilik yıl dönümü dolayısıyla eşine aşkını dile getirdi.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN EŞİNDEN YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA MESAJI

Oğulları Can'ın hastalandığını ifade eden Gözde Kahveci şu ifadeleri kullandı:

"Sabote postudur!

Ateşlenerek anne ve babasının evlilik yıldönümüne bomba gibi düşen bir fındık faresi. Her günümüze bin şükür! Sizi çok seviyorum"

FENERBAHÇE'NİN YILDIZINDAN JET YANIT: "TEK GERÇEK SİZSİNİZ, SİZİ ÇOK SEVİYORUM"

İrfan Can Kahveci eşinin yıl dönümü paylaşımına şu yorumda bulundu:

"Tek gerçek sizsiniz, sizi çok seviyorum"