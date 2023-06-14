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Fenomen Danla Bilic kırmızı saçlarıyla gündem oldu! Yeni imajı Gülşen'e benzetildi

14.06.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danla Bilic yeni formatı ile YouTube kanalında videolar paylaşmaya devam ediyor. Ünlü isim bu defa yeni imajıyla dikkat çekti. Dün akşam özel bir davate katılan Danla Bilic'in kırmızı saçları çok beğenildi. Ünlü fenomenin yeni tarzı Gülşen'e benzetildi.

Fenomen Danla Bilic kırmızı saçlarıyla gündem oldu! Yeni imajı Gülşen'e benzetildi

Fenomen Danla Bilic, dün akşam özel bir geceye katıldı. Davet tarzıyla beğeni toplayan ünlü ismin yeni imajı da çok beğenildi. Kırmızı saçlarıyla geceye damga vuran Bilic yeni imajıyla popçu Gülşen'e benzetildi.

Danla Bilic yeni imajıyla pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Simsiyah giyinen ünlü fenomenin kırmızı saçlarına övgüler yağdı. Bilic'in 'Geliyim mi cenaze e falan' notu ile paylaştığı gönderisine kısa sürede binlerce yorum yapıldı.

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Ünlü fenomene takipçileri; 'Sana kırmızı', 'Fav cenaze kombinim budur', 'Çok iyi', 'Alev ateş', 'Gülşen kırmızısı' gibi yorumlar yaptılar.

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Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi. Çektiği makyaj videoları ve vloglarıyla tanınan Danla Bilic'in gerçek adı Neslihan Damla Aktepe'dir.


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Danla Bilic Gülşen

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