Fenomen Demi Rose'a üstü küçük geldi! Göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Instagram modeli Demi Rose sosyal medyadaki cesur tarzı ile adından sıkça söz ettiriyor. Ünlü fenomen bu defa yine sınırlarını zorladı ve 'Deniz kızı modu' notu ile birbirinden iddialı pozlarını paylaştı.

Sosyal medya hesabında yaklaşık 20 milyon kişi tarafından takip edilen Demi Rose küçük gelen üstü ile göğüs dekoltesini sergilemekten kaçınmadı.

Ünlü fenomenin cesur pozları yine binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri; ''Güzelliği ve ışıltısı', 'Cennet gibi', 'Çok güzelsin' yorumlarında bulundular.

Yaptığı paylaşımlarla ünlenen Demi Rose her fırsatta bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu dile getiriyor.

Demi Rose 27 Mart 1995 tarihinde İngiltere'nin Birmingham şehrinde doğdu.

Instagram'da yaptığı paylaşımlar ile bir anda herkesin odak noktası olmayı başardı.



