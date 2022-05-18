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Fenomen doktor Berika Demir'in değişimini görenler şoke oluyor! İşte eski ve yeni hali...

18.05.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen doktor Berika Demir sosyal medyada epey ilgi görüyor. Yaşam tarzını ve motivasyon sözlerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Berika Demir'in eski hali görenleri şaşırtıyor.

Fenomen doktor Berika Demir'in değişimini görenler şoke oluyor! İşte eski ve yeni hali...

Instagram'da 1,9 milyon takipçi kitlesi bulunan Berika Demir eğitimini İstanbul Üniversitesi Çaba Tıp Fakültesinde aldı. Kariyer hayatının yanı sıra sosyal medyada da başarılı olan Demir'in eski halini görenler şoke oldu.

BERİKA DEMİR'İN ESKİ HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Berika Demir daha önce 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışma programına katılmış ve erkenden elendiği için eleştirilmişti.

Fenomen doktor Berika Demir'in değişimini görenler şoke oluyor! İşte eski ve yeni hali...

Paylaşımlarıyla gündeme gelen Berika Demir'in eski hali görenleri şaşırtıyor.

Fenomen doktor Berika Demir'in değişimini görenler şoke oluyor! İşte eski ve yeni hali...

Kaş, burun, dudak bir yana Berika Demir'in göz rengini de değiştirmesi görenleri şaşırttı.

Fenomen doktor Berika Demir'in değişimini görenler şoke oluyor! İşte eski ve yeni hali...

Cesur pozlarıyla son zamanlarda adından söz ettiren Berika Demir, imaj değiştirmişti.

Fenomen doktor Berika Demir'in değişimini görenler şoke oluyor! İşte eski ve yeni hali...

Berika Demir saçlarını bir süredir sarı kullanıyor.

Fenomen doktor Berika Demir'in değişimini görenler şoke oluyor! İşte eski ve yeni hali...

İşte Demir'in bazı Instagram pozları...

Fenomen doktor Berika Demir'in değişimini görenler şoke oluyor! İşte eski ve yeni hali...

Fenomen doktor Berika Demir'in değişimini görenler şoke oluyor! İşte eski ve yeni hali...

Fenomen doktor Berika Demir'in değişimini görenler şoke oluyor! İşte eski ve yeni hali...

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