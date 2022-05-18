Fenomen doktor Berika Demir'in değişimini görenler şoke oluyor! İşte eski ve yeni hali...

Instagram'da 1,9 milyon takipçi kitlesi bulunan Berika Demir eğitimini İstanbul Üniversitesi Çaba Tıp Fakültesinde aldı. Kariyer hayatının yanı sıra sosyal medyada da başarılı olan Demir'in eski halini görenler şoke oldu.

BERİKA DEMİR'İN ESKİ HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Berika Demir daha önce 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışma programına katılmış ve erkenden elendiği için eleştirilmişti.

Paylaşımlarıyla gündeme gelen Berika Demir'in eski hali görenleri şaşırtıyor.

Kaş, burun, dudak bir yana Berika Demir'in göz rengini de değiştirmesi görenleri şaşırttı.

Cesur pozlarıyla son zamanlarda adından söz ettiren Berika Demir, imaj değiştirmişti.

Berika Demir saçlarını bir süredir sarı kullanıyor.

İşte Demir'in bazı Instagram pozları...





