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Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'dan olay yaratacak kalça dansı!

07.09.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programıyla tanınan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Fenomen gelin adayının son paylaşımı ise olay yarattı. Gürdal'ın kalça dansı çok konuşuldu.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'dan olay yaratacak kalça dansı!

Bir dönemin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programının gelin ve damat adayları halen konuşulmaya devam ediyor.

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Programın en çok konuşulan isimleri arasında da hiç şüphesiz Hanife Gürdal en başı çekiyor. Gürdal'ı tesettürü ile görmüştük fakat fenomen gelin adayı program biter bitmez tesettürünü çıkarma kararı almıştı.

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Sosyal medyada fenomen olan Gürdal bu hareketi ile aylarca konuşulmuştu.

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Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan fenomen gelin adayının paylaşımları dikkat çekiyor. Fenomen gelin adayının son paylaşımı ise olay yarattı.

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Gürdal arkadaşıyla birlikte kalça dansı yaptığı anları paylaştı.
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Fenomen gelin adayının o videosu takipçileri tarafından oldukça eleştirildi.


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Anahtar Kelimeler:
hanife evlilik
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