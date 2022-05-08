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  4. Fenomen İdil Naz Kaluç mini elbiseli pozunu paylaştı! "Şeker kız olmuşsun"

Fenomen İdil Naz Kaluç mini elbiseli pozunu paylaştı! "Şeker kız olmuşsun"

08.05.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim, Big Brother Türkiye gibi popüler programlarla adını duyuran İdil Naz Kaluç, İşte Benim Stilim yarışmasını birinci olarak tamamlamıştı. Şimdilerde Instagram'da oldukça aktif olan Kaluç, sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor.

Fenomen İdil Naz Kaluç mini elbiseli pozunu paylaştı! "Şeker kız olmuşsun"

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan İdil Naz Kaluç, Instagram fenomenlerinden biri haline geldi. Yaptığı işleri ve günlük hayatını takipçileriyle paylaşan Kaluç, cesur pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

MİNİ ELBİSELİ POZUNU PAYLAŞTI

27 Temmuz 1995 doğumlu 27 yaşındaki İdil Naz Kaluç, sosyal medyada paylaştıklarıyla dikkat çekiyor.

Fenomen İdil Naz Kaluç mini etekli pozunu paylaştı!

Mini elbiseli pozunu 304 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan İdil Naz Kaluç, "Şeker kız olmuşsun", "Bebeksin bebek" gibi yorumlar aldı.

Fenomen İdil Naz Kaluç mini etekli pozunu paylaştı!

Göğüs dekolteli pozlarıyla gündeme gelen isim sütyensiz pozuyla kamera karşısına geçmişti.

Fenomen İdil Naz Kaluç mini etekli pozunu paylaştı!

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı televizyon yarışmalarıyla adını duyuran İdil Naz Kaluç, şimdilerde Instagram'da oldukça aktif.

Fenomen İdil Naz Kaluç mini etekli pozunu paylaştı!

Fenomen İdil Naz Kaluç mini etekli pozunu paylaştı!

Fenomen İdil Naz Kaluç mini etekli pozunu paylaştı!

Fenomen İdil Naz Kaluç mini etekli pozunu paylaştı!

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