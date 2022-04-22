Fenomen Merve Yalçın mini şortlu pozunu paylaştı! Instagram yıkıldı

Son zamanlarda sosyal medyada takipçi kitlesi hızla büyüyen Merve Yalçın, geçtiğimiz günlerde beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçmişti. Fiziğiyle ön plana çıkan Yalçın, bu defa mini şortluyla poz verdi.
19 Mayıs 1999 Istanbul doğumlu Merve Yalçın, CZN Burak’ın eski sevgilisidir.
Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Yalçın, cesur pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.
Ünlü isim, mini şortuyla ayna karşısında poz verdi.
Merve Yalçın'ın pozları Instagram'ı sallıyor.
Genç fenomen giyimi ve fiziğiyle ön plana çıkıyor.
1.68 boyundaki Yalçın, TikTok'ta çektiği 2018'de Uçurum adlı filmde oynadı.
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