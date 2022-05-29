Fenomen Merve Yalçın süper mini eteğiyle Instagram'ı salladı! "Bu ne güzellik"

Kızıl saçlarıyla tanınan ve sonrasında imaj değiştirip sarıya dönen fenomen Merve Yalçın'ın Instagram'da 1,3 milyonluk takipçi kitlesi bulunuyor. Bir zamanlar CZN Burak ile sevgili olan fenomen cesur pozlarına tam gaz devam ediyor.

BİKİNİLİ POZUYLA INSTAGRAM'I SALLADI

TikTok sayesinde kısa zamanda üne kavuşan Merve Yalçın, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Süper mini eteğiyle pozunu paylaşan fenomene takipçilerinden, "Bu ne güzellik", "Seni çok seviyorum" gibi binlerce yorum geldi.

2018’de Uçurum adlı filmde oynayan fenomen Seni Unuttum, Aşık Oldum, Milyonlara gibi şarkıları seslendirdi.

Yaz sezonunu erkenden açan fenomen geçtiğimiz haftalarda bikinili pozlarını paylaşmış ve düzgün fiziğiyle dikkat çekmişti.

İşte Merve Yalçın'ın Instagram pozları...





