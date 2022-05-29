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  4. Fenomen Merve Yalçın süper mini eteğiyle Instagram'ı salladı! "Bu ne güzellik"

Fenomen Merve Yalçın süper mini eteğiyle Instagram'ı salladı! "Bu ne güzellik"

29.05.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Youtube ve TikTok gibi platformlarda yüklediği içeriklerle adını duyuran Merve Yalçın, sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 1999 doğumlu 23 yaşındaki fenomen, paylaştığı süper mini etekli pozuyla binlerce beğeni aldı.

Fenomen Merve Yalçın süper mini eteğiyle Instagram'ı salladı! "Bu ne güzellik"

Kızıl saçlarıyla tanınan ve sonrasında imaj değiştirip sarıya dönen fenomen Merve Yalçın'ın Instagram'da 1,3 milyonluk takipçi kitlesi bulunuyor. Bir zamanlar CZN Burak ile sevgili olan fenomen cesur pozlarına tam gaz devam ediyor.

BİKİNİLİ POZUYLA INSTAGRAM'I SALLADI

TikTok sayesinde kısa zamanda üne kavuşan Merve Yalçın, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Fenomen Merve Yalçın süper mini eteğiyle Instagram'ı salladı!

Süper mini eteğiyle pozunu paylaşan fenomene takipçilerinden, "Bu ne güzellik", "Seni çok seviyorum" gibi binlerce yorum geldi.

Fenomen Merve Yalçın süper mini eteğiyle Instagram'ı salladı!

2018’de Uçurum adlı filmde oynayan fenomen Seni Unuttum, Aşık Oldum, Milyonlara gibi şarkıları seslendirdi.

Fenomen Merve Yalçın süper mini eteğiyle Instagram'ı salladı!

Yaz sezonunu erkenden açan fenomen geçtiğimiz haftalarda bikinili pozlarını paylaşmış ve düzgün fiziğiyle dikkat çekmişti.

Fenomen Merve Yalçın süper mini eteğiyle Instagram'ı salladı!

İşte Merve Yalçın'ın Instagram pozları...

Fenomen Merve Yalçın süper mini eteğiyle Instagram'ı salladı!

Fenomen Merve Yalçın süper mini eteğiyle Instagram'ı salladı!

Fenomen Merve Yalçın süper mini eteğiyle Instagram'ı salladı!

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Anahtar Kelimeler:
CZN Burak
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