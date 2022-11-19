Fenomen Petek Alemdar cesur paylaşımıyla takipçilerini büyüledi! Yorumlar yağmur gibi yağdı

Güzelliğiyle ilgi odağı olan sosyal medya fenomeni Petek Alemdar, Instagram hesabından paylaştığı iddialı karelerle beğeni topladı.
450 bini aşkın takipçisi bulunan Petek Alemdar'ın paylaşımına övgü dolu yorumlar yapıldı.
YouTuber Berk Oral ile aşk yaşayan güzel fenomen, vücudunu saran deri elbisesiyle takipçilerinden tam puan aldı.
Sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen Petek Alemdar'ın TikTok'da 1 buçuk milyon takipçisi mevcut.
YouTube'da 1 milyondan fazla abonesi bulunan Berk Oral ile uzun soluklu bir ilişki yaşayan Petek Oral, güzelliğiyle adından söz ettiriyor.