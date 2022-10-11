Fenomen Sibil Çetinkaya kalçasına inen dekoltesiyle Instagram'ı birbirine kattı!

Bir dönem Seversin dizisinin başrol oyuncusu Burak Yörük ile doludizgin bir aşk yaşayan Sibil Çetinkaya, şimdilerde iddialı Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Bir süredir yurt dışında olan Sibil Çetinkaya, kalçasına inen dekoltesiyle beğeni topladı.

Takipçileri tarafından Dua Lipa'ya benzetilen Sibil Çetinkaya'ya yapılan ''Dua Lipa görse seni kıskanır'' ve ''Bizim kız Dua Lipa'dan da güzel'' gibi yorumlar dikkatlerden kaçmadı.

Sibil Çetinkaya'nın iddialı tarzını beğenenler kadar eleştirenler de vardı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ''Lokal kıyafeti gibi olmuş, sevmedim'' ve ''Vasat bir kombin bence'' gibi yorumlarda bulundu.

Londra'da oyunculuk eğitimi alan Sibil Çetinkaya, Türkiye'ye döndüğünde oyunculuk yapmak istememişti.

TV8'de kamera arkasında çalışan güzel fenomen, kendi adıyla kurduğu YouTube kanalıyla kısa sürede geniş kitlelerce tanındı.

Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen, sık sık cesur tarzıyla dikkatleri üzerine topluyor.

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü bir markanın reklam yüzü olan Sibil Çetinkaya, süper minili kombiniyle adından söz ettirmişti.

Sibil Çetinkaya, bir dönem oyuncu Burak Yörük ile aşk yaşamış, Çetinkaya'nın Yörük tarafından ihanete uğradığı iddia edilmişti.



