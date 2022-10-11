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Fenomen Sibil Çetinkaya kalçasına inen dekoltesiyle Instagram'ı birbirine kattı!

11.10.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce yakışıklı oyuncu Burak Yörük ile yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine toplayan fenomen Sibil Çetinkaya, cesur stiliyle ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sibil Çetinkaya, bu defa kalçasına inen dekoltesiyle yorum yağmuruna tutuldu.

Fenomen Sibil Çetinkaya kalçasına inen dekoltesiyle Instagram'ı birbirine kattı!

Bir dönem Seversin dizisinin başrol oyuncusu Burak Yörük ile doludizgin bir aşk yaşayan Sibil Çetinkaya, şimdilerde iddialı Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Bir süredir yurt dışında olan Sibil Çetinkaya, kalçasına inen dekoltesiyle beğeni topladı.

Fenomen Sibil Çetinkaya kalçasına inen dekoltesiyle Instagram'ı salladı! 'Dua Lipa kıskanır'

Takipçileri tarafından Dua Lipa'ya benzetilen Sibil Çetinkaya'ya yapılan ''Dua Lipa görse seni kıskanır'' ve ''Bizim kız Dua Lipa'dan da güzel'' gibi yorumlar dikkatlerden kaçmadı.

Fenomen Sibil Çetinkaya kalçasına inen dekoltesiyle Instagram'ı salladı! 'Dua Lipa kıskanır'

Sibil Çetinkaya'nın iddialı tarzını beğenenler kadar eleştirenler de vardı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ''Lokal kıyafeti gibi olmuş, sevmedim'' ve ''Vasat bir kombin bence'' gibi yorumlarda bulundu.

Fenomen Sibil Çetinkaya kalçasına inen dekoltesiyle Instagram'ı salladı! 'Dua Lipa kıskanır'

Londra'da oyunculuk eğitimi alan Sibil Çetinkaya, Türkiye'ye döndüğünde oyunculuk yapmak istememişti.

Fenomen Sibil Çetinkaya kalçasına inen dekoltesiyle Instagram'ı birbirine kattı!

TV8'de kamera arkasında çalışan güzel fenomen, kendi adıyla kurduğu YouTube kanalıyla kısa sürede geniş kitlelerce tanındı.

Fenomen Sibil Çetinkaya kalçasına inen dekoltesiyle Instagram'ı birbirine kattı!

Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen, sık sık cesur tarzıyla dikkatleri üzerine topluyor.

Fenomen Sibil Çetinkaya kalçasına inen dekoltesiyle Instagram'ı birbirine kattı!

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü bir markanın reklam yüzü olan Sibil Çetinkaya, süper minili kombiniyle adından söz ettirmişti.

Fenomen Sibil Çetinkaya kalçasına inen dekoltesiyle Instagram'ı birbirine kattı!

Sibil Çetinkaya, bir dönem oyuncu Burak Yörük ile aşk yaşamış, Çetinkaya'nın Yörük tarafından ihanete uğradığı iddia edilmişti.

Fenomen Sibil Çetinkaya kalçasına inen dekoltesiyle Instagram'ı birbirine kattı!

Fenomen Sibil Çetinkaya kalçasına inen dekoltesiyle Instagram'ı birbirine kattı!

Fenomen Sibil Çetinkaya kalçasına inen dekoltesiyle Instagram'ı birbirine kattı!

Fenomen Sibil Çetinkaya kalçasına inen dekoltesiyle Instagram'ı birbirine kattı!

Fenomen Sibil Çetinkaya kalçasına inen dekoltesiyle Instagram'ı birbirine kattı!


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